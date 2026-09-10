Ortaköy\'de havaya ateş açan Oktay A., motosiklette yakalanıp tutuklandı

ORTAKÖY'de yürüyerek geçtiği sokakta havaya ateş açtığı belirlenen Oktay A. (26), Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekiplerince motosiklet üzerinde yakalandı. Polis ekiplerinin üzerine atlayarak yakaladığı Oktay A.'nın ilk ifadesinde, "O ben değilim, ben ateş açmadım" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Oktay A. tutuklanırken, yanındaki Rasim O. S. (26) savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, 20 Temmuz Pazartesi günü saat 21.00 sıralarında Beşiktaş Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yürüyen Oktay A. silahla havaya ateş açtı. Çevredekilerin panikle kaçışmasının ardından yaya olarak olay yerinden uzaklaşan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayda yaralanan olmazken, herhangi bir yere kurşun isabet etmediği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemede 1 boş kovan bulundu.

POLİS EKİPLERİ ŞÜPHELİNİN ÜZERİNE ATLAYARAK YAKALADI

Olayla ilgili çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, havaya ateş açan kişinin Oktay A. olduğunu belirledi. Şüpheli, yapılan adres aramalarında ve çalışmalarda bulunamadı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, 5 Eylül Cumartesi günü Oktay A.'yı Beşiktaş Çarşı'da 34 HKY 108 plakalı motosikletin sürücü koltuğunda gördü. Polis ekipleri, motosiklet üzerindeki Oktay A.'nın üzerine atlayarak şüpheliyi yakaladı. Motosiklette yolcu olarak bulunan Rasim O. S. de ekipler tarafından indirildi. Polise direnen 2 şüpheli gözaltına alındı. Oktay A.'nın yakalandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Motosiklet ise emniyet otoparkına çekildi.

'BEN ATEŞ AÇMADIM'

Yapılan kontrollerde Oktay A.'nın 13, Rasim O. S.'nin ise 35 olay kaydı olduğu belirlendi. Oktay A.'nın polise verdiği ilk ifadesinde, "O ben değilim, ben ateş açmadım" diyerek suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Her iki şüpheli hakkında ayrıca 'Görevli memura mukavemet' suçundan da işlem yapıldı. Rasim O. S., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Oktay A. ise çıkarıldığı mahkemece 'Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'Silahlı tehdit' ve 'Mala zarar verme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OTOMOBİLLE GELİP YAYA OLARAK UZAKLAŞTI

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin otomobille gelerek araçtan indiği, ardından bir yere girdiği görüldü. Şüphelinin burada havaya ateş açması üzerine çevredekilerin panikle kaçıştığı ve şüphelinin yaya olarak uzaklaştığı anlar da görüntülere yansıdı.