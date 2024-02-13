Ortaköy sahilinde çökme sonucu 2 kişi denize düştü, biri hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ortaköy sahilinde çökme sonucu 2 kişi denize düştü, biri hayatını kaybetti

Ortaköy sahilinde çökme sonucu 2 kişi denize düştü, biri hayatını kaybetti

Beşiktaş'ın Ortaköy sahilinde inşaat çalışması yapılan alanda meydana gelen çökme sonucu 2 kişi denize düştü. İhbar üzerine olay yerine güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralı olan bir kişi çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Diğer kişinin cansız bedenine ise ulaşıldı. Olay yerinde inceleme çalışmaları devam ediyor.

13.02.2024 11:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ın Ortaköy sahilinde denize düşen 2 kişiden biri öldü, diğeri kurtarıldı.

Ortaköy sahilinde inşaat çalışması yapılan alanda çökme meydana gelmesi sonucu 2 kişi denize düştü.

İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik, polis ve itfaiye ekipleri ile dalgıç sevk edildi.

Denize düşenlerden biri çevredekilerin yardımıyla yaralı kurtarılarak, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, diğer kişinin kurtarılması için arama çalışması başlattı. Çalışmalar sonucunda denize düşen kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde çalışma yaptı.

Alanın daha önce İSPARK'a ait otopark olarak kullanıldığı, çökmenin fore kazık uygulaması yapılırken yaşandığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Beşiktaş, Kurtarma, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ortaköy sahilinde çökme sonucu 2 kişi denize düştü, biri hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 14:27:47. #1.11#
SON DAKİKA: Ortaköy sahilinde çökme sonucu 2 kişi denize düştü, biri hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement