Ortaokulda Öğrenci Şiddeti: 3 Öğrenci Bir Arkadaşlarını Tuvalette Sıkıştırıp Darp Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ortaokulda Öğrenci Şiddeti: 3 Öğrenci Bir Arkadaşlarını Tuvalette Sıkıştırıp Darp Etti

Ortaokulda Öğrenci Şiddeti: 3 Öğrenci Bir Arkadaşlarını Tuvalette Sıkıştırıp Darp Etti

Düzce'de bir ortaokulda, 8. sınıf öğrencisi U.C.'yi tuvalette sıkıştıran 3 öğrenci, biri tarafından darbedilirken diğer ikisi de o anları kaydetti. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine 3 öğrenci okuldan uzaklaştırıldı ve haklarında adli işlem başlatıldı. U.C.'nin babası ise oğlunu sürekli olarak darbeden çocuklardan şikayetçi oldu ve okul yönetiminden yardım istedi.

29.05.2024 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DÜZCE'de, ortaokulda 3 öğrenci, aynı okulda eğitim gören 8'inci sınıf öğrencisi U.C.'yi (13) tuvalette sıkıştırdı. İçlerinden biri U.C.'ye tokat atıp darbederken, diğer 2'si de o anları kaydetti. Görüntülerin ortaya çıkması sonrası 3 öğrencinin okuldan uzaklaştırılmasına karar verildi, haklarında adli işlem de başlatıldı.

Olay, dün Azmimilli Mahallesi'ndeki Azmimilli Ortaokulu'nda meydana geldi. 8'inci sınıf öğrencileri M.U., C.B. ve K.Y., aynı okulda eğitim gören U.C.'yi okul tuvaletinde sıkıştırdı. M.U. isimli çocuk, "Bir daha Hasan'ın sevgilisine yazarsan var ya, özür dile" diyerek U.C.'ye tokat attı. M.U.'nun yanındaki arkadaşları C.B. ve K.Y. ise o anları cep telefonuyla kaydetti. Olayın ardından darp görüntüsü, okuldaki arkadaşlar arasında yayıldı. Görüntünün ortaya çıkması sonrası okul yönetimi, durumu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile polise bildirdi. 3 çocuk hakkında okuldan uzaklaştırma kararı verildi, polis de adli soruşturma başlattı.

U.C.'nin babası Volkan C., oğlunu darbeden 3 çocuktan şikayetçi oldu. Volkan C., oğlunun okulda güvende olmadığını ifade ederek, "Benim çocuğumu dün bu okulda darbettiler. 1 aydır da darbediyorlar. Çocuklar arasında kavga diye ben konuya dahil olmak istemedim. Fakat bu olay 1 aydır yaşanıyor. Dün de videoların çekildiğini gördük. Benim çocuğumu tuvalete sokuyor, videolar da var zaten. Okulda öğretmenler korkmuş artık müdahale edemiyorlar. Şikayet ediyoruz, 'Bunlar pislik zaten biz de bezdik', diyorlar. Benim çocuğum güvende değil. Tüm yetkililerden konuyla alakalı yardım istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Çocuk, Düzce, Güvenlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ortaokulda Öğrenci Şiddeti: 3 Öğrenci Bir Arkadaşlarını Tuvalette Sıkıştırıp Darp Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:31 Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş
13:10 Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başı kopan bebek üzerinden İsrail’e yaylım ateşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başı kopan bebek üzerinden İsrail'e yaylım ateşi
11:49 AK Parti’yi karıştıran ikramiye iddiası “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne götürmeye yüzüm yok“ AK Parti'yi karıştıran ikramiye iddiası! "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne götürmeye yüzüm yok"
10:35 Gülüç Belediye Başkanı cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı Gülüç Belediye Başkanı cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı
13:51 Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim?
13:11 Beşiktaş mı Fener mi Jose Mourinho tercihini yaptı Beşiktaş mı Fener mi? Jose Mourinho tercihini yaptı
12:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na çağrı: Çıkıp her şeyi açık açık itiraf etsin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Çıkıp her şeyi açık açık itiraf etsin
12:16 Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis’te Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis'te
11:50 Okan Buruk hepsinin biletini kesti Galatasaray’da takımın yarısı gidici Okan Buruk hepsinin biletini kesti! Galatasaray'da takımın yarısı gidici
11:46 Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor
11:37 Deniz Akkaya’dan ağızları açık bırakan sözler: Teyzem, kızımı iki kez boğmaya çalıştı Deniz Akkaya'dan ağızları açık bırakan sözler: Teyzem, kızımı iki kez boğmaya çalıştı
11:22 Bahar nezlesi şikayetiyle gittiği hastanede can verdi 7 yaşındaki Yüsra’nın ölümünde ihmal iddiası Bahar nezlesi şikayetiyle gittiği hastanede can verdi! 7 yaşındaki Yüsra'nın ölümünde ihmal iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 14:38:27. #1.12#
SON DAKİKA: Ortaokulda Öğrenci Şiddeti: 3 Öğrenci Bir Arkadaşlarını Tuvalette Sıkıştırıp Darp Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement