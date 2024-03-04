Oscar Ödüllü İrlandalı Yönetmen Jim Sheridan, Doha'da Konuştu

"Sol Ayağım", "Babam İçin" ve "Yeni Bir Ülkede" filmleri ile tanınan, Oscar ödüllü İrlandalı yönetmen Jim Sheridan, Doha Film Enstitüsünce düzenlenen "2024 Qumra Sinema Günleri"nde ustalık sınıfında konuşma yaptı.
New York Film Festivali eski direktörü Richard Pena moderatörlüğünde, Doha İslami Eserler Müzesi Oditoryumu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, çok sayıda amatör film yapımcısı ile yönetmen katıldı.
Sheridan, İrlanda'nın en çalkantılı dönemlerini sinema aracılığıyla izleyiciye sunduğunu belirterek, her türlü şiddetin eninde sonunda uygulayanı yenilgiye uğratacağını dile getirdi.
Michael Curtiz'in yönettiği 1942 yapımı "Kazablanka"yı şimdiye kadar yapılmış en iyi propaganda filmi olarak nitelendiren Sheridan, "Sanat, doğru veya yanlışın hizmetinde olabilir. Bence tüm sanatçılar propagandacıdır. Ancak propaganda, bir tarafı diğerine karşı korumak yerine, insanlığı ilerletmek için asil bir fikrin hizmetinde olmalıdır." ifadelerini kullandı.
"Bir projektörde film izlemenin sihrinin farklı olduğuna inanıyorum"
Sheridan, sinemaya sevgisinin gençken gördüğü bir film projektöründen kaynaklandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"O zaman sinemanın teknik yönleriyle büyülenmiştim. Saniyede 24 kare olan bir projektörde film izlemenin sihrinin görsel ve ruhsal anlamda farklı olduğuna hala inanıyorum. Hipnotik bir etkisi var ve görüntülerin manipülasyon olmadığını biliyoruz. Bence bütün duygular görünmezdir. Bu nedenle her görsel öğedeki görünmez olanı yakalamaya çalışıyorsanız, aktörlerin hareket etme özgürlüğünü azaltırsınız. Bu da onların duyguyu çok kesin bir şekilde aktarabilme yeteneklerini engeller."
Etkinlik kapsamında ayrıca yönetmen Yosr Gasmi ve Mauro Mazzocchi'nin "Geology of Separation" filminin gösterimi gerçekleştirildi.
Jim Sheridan kimdir?
Jim Sheridan, 1989'da "My Left Foot" (Sol Ayağım) isimli ilk uzun metrajlı filmiyle 2 dalda Oscar alırken, geniş bir seyirci kitlesine de ulaştı. Ülkesinde yaşanan sorunlara dram ve eğlence öğelerini de ekleyerek, sinemada unutulmaz izler bırakan yönetmen, "Altın Ayı" ödülüne layık görülen "In The Name of The Father" filmiyle de kariyerindeki başarıyı perçinledi.
Usta sinemacı, "The Boxer" ile film endüstrisi için büyük öneme sahip olan Altın Küre Ödülleri'ne 3 dalda aday gösterilirken, pek çok festivalden de ödülle döndü.
Ağabeyi Frankie Sheridan'a adadığı "In America" filmiyle de 3 dalda Oscar Ödülleri'ne aday olan ve bu filmiyle toplam 16 ödül kazanan Sheridan'ın filmografisinde ayrıca "The Field", 2005 yılında rap şarkıcısı 50 Cent'in hayatının anlatıldığı ve başrolde 50 Cent'in kendisinin oynadığı "Get Rich or Die Tryin'" filmi de yer alıyor.
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