Osman Güler Dosyası Yeniden Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Osman Güler Dosyası Yeniden Açıldı

Osman Güler Dosyası Yeniden Açıldı
27.02.2026 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 2017'de kaybolan Osman Güler'in davasında üç kişi tutuklandı.

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Beşpınar Mahallesi'nde 3 Eylül 2017'de kaybolan Osman Güler (20) ile ilgili dosya jandarma tarafından yeniden açıldı. Soruşturma kapsamında şüphelilerden Selahattin Akbuğa ile oğulları Halil İbrahim Akbuğa ve Muhammed Akbuğa, 'Kasten öldürme' suçlaması ile tutuklandı. Diğer yandan Güler'in cansız bedenine geçen zamana rağmen ulaşılamadı.

İlçeye bağlı kırsal Beşpınar Mahallesi'nde yaşayan Osman Güler, 3 Eylül 2017'de iddiaya göre; pamuk tarlasını sulamak için evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesinin başvurusu sonrası jandarma ekiplerince bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalara rağmen Güler'e ait herhangi bir iz bulunamazken, dosya uzun süre kayıp vakası olarak işlem gördü. Aile, 2019 yılında Osman Güler'in kaçırıldığını iddia edip, şikayetçi oldu. Aile, Güler'in erkek kardeşinin kız kaçırdığını, bu nedenle kızın ailesi ile aralarında husumet oluştuğunu söyledi. Bu kapsamda Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, ilk aşamada yeterli ve somut delil elde edilememesi nedeniyle dosyada ilerleme sağlanamadı.

JASAT DOSYAYI YENİDEN AÇTI, SUÇ VASFI DEĞİŞTİ

Dosya, 2022'de Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yeniden ele alındı. Teknik ve analitik çalışmalar kapsamında, olay günü ve öncesine ait telefon kayıtları, HTS verileri, baz istasyonu sinyal bilgileri ile şüphelilerin beyanları yeniden incelendi. Bu değerlendirmeler sonucunda dosya, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 'Kasten öldürme' suçu kapsamında ele alındı. Soruşturma kapsamında bu yıl 12 ve 13 Şubat'ta 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i 15 Şubat'ta serbest bırakılırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden Osman Güler'in kardeşinin kayınbabası Selahattin Akbuğa ile oğulları Halil İbrahim Akbuğa ve Muhammed Akbuğa, 'Kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

HTS KAYITLARI VE ÇELİŞKİLİ BEYANLAR GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Sulh Ceza Hakimliği'nin tutuklama kararında; şüphelilerin olay günü ve öncesine ait HTS kayıtları, baz istasyonu sinyal verileri, şüphelilerin telefonlarını kapattıklarına ya da kırdıklarına yönelik beyanları, olay sonrası yer değiştirmelerine ilişkin tespitler ve dosya kapsamındaki tanık anlatımlarının birlikte değerlendirildiği belirtildi. Kararda, Osman Güler'in kaybolduğu gün ve saatlerde bazı şüphelilerin olay yerini kapsayan baz istasyonlarında sinyal verdiği, bazı şüphelilerin telefonlarını kullanmadıklarını öne sürmelerine rağmen bu beyanların teknik veriler ile örtüşmediği, olayda kullanıldığı belirtilen aracın olaydan 1 ay sonra nasıl olduğu tespit edilemeyen bir şekilde yanmasının delil karartma şüphesi olduğu ifade edildi. Ayrıca dosyada kaçırılan kız nedeniyle aileler arasında husumet yaşandığına ve bazı şüphelilerin köyden ayrıldığına dair tespitlerin bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: DHA

Osman Güler, Diyarbakır, Güncel, Çınar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osman Güler Dosyası Yeniden Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hafif ticari araçla çarpışan otomobil, nehre uçtu: Anne ile kızı yaralı Hafif ticari araçla çarpışan otomobil, nehre uçtu: Anne ile kızı yaralı
1 kişiyi darbedip görüntülerini paylaştılar inceleme başlatıldı 1 kişiyi darbedip görüntülerini paylaştılar; inceleme başlatıldı
Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı
Brezilya’da şiddetli yağmurlar felakete yol açtı: Yüzlerce tabut sokaklarda sürüklendi Brezilya'da şiddetli yağmurlar felakete yol açtı: Yüzlerce tabut sokaklarda sürüklendi
“Kız kardeşimle gördüm“ dedi, sokak ortasında infaz etti "Kız kardeşimle gördüm" dedi, sokak ortasında infaz etti

12:56
Vatandaşlık maaşının ayrıntıları belli oldu: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak
Vatandaşlık maaşının ayrıntıları belli oldu: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak
12:45
Türkiye barış diplomasi için devrede Peş peşe görüşmeler
Türkiye barış diplomasi için devrede! Peş peşe görüşmeler
12:37
Aldığı paraları ne yapacak Fatma Kınık’ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
Aldığı paraları ne yapacak? Fatma Kınık'ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
12:26
Galatasaray ve Samsunspor’un Süper Lig’deki 27. hafta maçları ertelendi
Galatasaray ve Samsunspor'un Süper Lig'deki 27. hafta maçları ertelendi
11:54
Savaş büyüyor Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban’ın üst düzey ismi öldürüldü
Savaş büyüyor! Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban'ın üst düzey ismi öldürüldü
11:18
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil’den itiraf gibi sözler
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 13:08:59. #.0.5#
SON DAKİKA: Osman Güler Dosyası Yeniden Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.