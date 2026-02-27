Osman Güler Dosyası Yeniden Açıldı

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Beşpınar Mahallesi'nde 3 Eylül 2017'de kaybolan Osman Güler (20) ile ilgili dosya jandarma tarafından yeniden açıldı. Soruşturma kapsamında şüphelilerden Selahattin Akbuğa ile oğulları Halil İbrahim Akbuğa ve Muhammed Akbuğa, 'Kasten öldürme' suçlaması ile tutuklandı. Diğer yandan Güler'in cansız bedenine geçen zamana rağmen ulaşılamadı.

İlçeye bağlı kırsal Beşpınar Mahallesi'nde yaşayan Osman Güler, 3 Eylül 2017'de iddiaya göre; pamuk tarlasını sulamak için evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesinin başvurusu sonrası jandarma ekiplerince bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalara rağmen Güler'e ait herhangi bir iz bulunamazken, dosya uzun süre kayıp vakası olarak işlem gördü. Aile, 2019 yılında Osman Güler'in kaçırıldığını iddia edip, şikayetçi oldu. Aile, Güler'in erkek kardeşinin kız kaçırdığını, bu nedenle kızın ailesi ile aralarında husumet oluştuğunu söyledi. Bu kapsamda Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, ilk aşamada yeterli ve somut delil elde edilememesi nedeniyle dosyada ilerleme sağlanamadı.

JASAT DOSYAYI YENİDEN AÇTI, SUÇ VASFI DEĞİŞTİ

Dosya, 2022'de Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yeniden ele alındı. Teknik ve analitik çalışmalar kapsamında, olay günü ve öncesine ait telefon kayıtları, HTS verileri, baz istasyonu sinyal bilgileri ile şüphelilerin beyanları yeniden incelendi. Bu değerlendirmeler sonucunda dosya, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 'Kasten öldürme' suçu kapsamında ele alındı. Soruşturma kapsamında bu yıl 12 ve 13 Şubat'ta 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i 15 Şubat'ta serbest bırakılırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden Osman Güler'in kardeşinin kayınbabası Selahattin Akbuğa ile oğulları Halil İbrahim Akbuğa ve Muhammed Akbuğa, 'Kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

HTS KAYITLARI VE ÇELİŞKİLİ BEYANLAR GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Sulh Ceza Hakimliği'nin tutuklama kararında; şüphelilerin olay günü ve öncesine ait HTS kayıtları, baz istasyonu sinyal verileri, şüphelilerin telefonlarını kapattıklarına ya da kırdıklarına yönelik beyanları, olay sonrası yer değiştirmelerine ilişkin tespitler ve dosya kapsamındaki tanık anlatımlarının birlikte değerlendirildiği belirtildi. Kararda, Osman Güler'in kaybolduğu gün ve saatlerde bazı şüphelilerin olay yerini kapsayan baz istasyonlarında sinyal verdiği, bazı şüphelilerin telefonlarını kullanmadıklarını öne sürmelerine rağmen bu beyanların teknik veriler ile örtüşmediği, olayda kullanıldığı belirtilen aracın olaydan 1 ay sonra nasıl olduğu tespit edilemeyen bir şekilde yanmasının delil karartma şüphesi olduğu ifade edildi. Ayrıca dosyada kaçırılan kız nedeniyle aileler arasında husumet yaşandığına ve bazı şüphelilerin köyden ayrıldığına dair tespitlerin bulunduğu kaydedildi.