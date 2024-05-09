Osman Kavala, Gezi eylemleri davasında yeniden yargılama istedi

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(İSTANBUL) - Gezi eylemleri davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen ve halen cezaevinde bulunan Osman Kavala, avukatları aracılığıyla açıklama yaparak yeniden yargılama istedi. Kavala "Suçsuz insanların yıllar boyu hapis kalmalarına yol açan davaların yeniden görülmesi temel hukuk ilkelerinin ve insan haklarına saygının gereğidir. Adalet herkes için gereklidir" ifadelerini kullandı.

Osman Kavala "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı. Osman Kavala'nın avukatları aracığılıyla yaptığı açıklama "Kavala'ya Özgürlük" adlı sosyal medya hesabından da paylaşıldı. Kavala açıklamasında, "Bariz hak ihlalleri içeren, delillere dayanmayan mahkümiyet kararlarının verildiği, suçsuz insanların yıllar boyu hapis kalmalarına yol açan davaların yeniden görülmesi temel hukuk ilkelerinin ve insan haklarına saygının gereğidir. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları sadece başvuranların değil her yurttaşın adalet talep etme hakkıyla doğrudan ilgilidir. Adalet herkes için gereklidir. Her yurttaşın hayatı ve hakları eşit derecede değerlidir" ifadelerini kullandı.