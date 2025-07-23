Bilecik'in Osmaneli ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralandı.
V.P. (29) idaresindeki 16 APN 257 plakalı otomobil, Bilecik- Sakarya kara yolunun Selçik köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ilk müdahalenin ardından Osmaneli ilçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Osmaneli'de Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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