Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, Macide Gazioğlu Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Aile Sağlığı Merkezi İnşaatını Yerinde İnceledi

(BURSA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, geçen aylarda temeli atılan ve kaba inşaatı tamamlanma aşamasına gelen Macide Gazioğlu Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Aile Sağlığı Merkezi inşaatını yerinde inceledi. Aydın, "Çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlediğini görmek bizleri memnun ediyor. Yaz aylarında açılışını gerçekleştirerek, yeni eğitim-öğretim döneminde öğrenci kayıtlarımızı burada yapmayı planlıyoruz" dedi.

Başkan Aydın, Kükürtlü Mahallesi'nde şubat ayında temeli atılan ve inşaat çalışmaları hızla devam eden Macide Gazioğlu Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Kaba inşaatı tamamlanma aşamasına gelen binayı detaylı şekilde inceleyen Başkan Aydın'a ziyaret sırasında projenin hayata geçirilmesine katkı sunan hayırsever iş insanları Sabahattin Gazioğlu ve Hikmet Bozut da eşlik etti.

Kükürtlü Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlara önemli hizmetler sunacak merkezde; kreş, gündüz bakımevi, aile sağlığı merkezi, kültür merkezi ve sosyal donatı alanları bir arada bulunacak. 2026-2027 eğitim-öğretim yılına yetiştirilmesi planlanan merkez, 600 metrekarelik alan üzerine üç katlı olarak inşa ediliyor. İnşaat çalışmaları hızla devam eden olan tesiste, 80 öğrencinin eğitim göreceği dört sınıfın yanı sıra aile sağlığı merkezi ve çeşitli sosyal donatı alanları yer alacak.

Macide Gazioğlu Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Aile Sağlığı Merkezi inşaatının hızla devam ettiğini belirten Aydın, şunları söyledi:

"Kükürtlü Mahallesi'nde yapımı devam eden Macide Gazioğlu Kreş ve Gündüz Bakımevi, Sağlık Ocağı ve Kültür Merkezi inşaatını bugün yerinde inceledik. Çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlediğini görmek bizleri memnun ediyor. Bu kıymetli projenin hayata geçirilmesine katkı sağlayan hayırsever ailemize gönülden teşekkür ediyorum. Kükürtlü Mahallemizde, hem çocuklarımıza hem de vatandaşlarımıza hizmet verecek olan sağlık ocağı, kreş ve sosyal donatı alanlarını tek çatı altında toplamış bulunuyoruz. İnşallah yaz aylarında açılışını gerçekleştirerek, yeni eğitim-öğretim döneminde öğrenci kayıtlarımızı burada yapmayı planlıyoruz. Bu merkezin yapımında emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyor, projemizin mahallemize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum."