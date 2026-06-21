Osmangazi Belediyesi, Almanya ile Kardeş Kent İlişkilerini Güçlendiriyor

(BURSA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Almanya'daki temasları kapsamında 63. Hessentag Festivali'nde Bursa'nın kültürel değerlerini uluslararası platformda tanıtırken, kardeş kent ilişkilerini güçlendirmeye yönelik diplomatik görüşmeler gerçekleştirdi.

Başkan Aydın, Almanya temasları kapsamında gerçekleştirdiği programlarla Bursa'nın kültürel zenginliğini uluslararası platformda tanıtırken, aynı zamanda kardeş kent ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik görüşmeler gerçekleştirdi. Aydın'ın Almanya'daki programı, kent ile Almanya arasındaki yarım asırlık dostluk bağlarını daha da kuvvetlendiren buluşmalara sahne oldu.

Aydın, Almanya'nın Fulda kentinde düzenlenen ve Avrupa'nın önemli kültür organizasyonlarından biri olarak gösterilen 63. Hessentag Festivali ve Fuarı'na katıldı. Binlerce ziyaretçinin ağırlandığı festival alanında, Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun sergilediği performanslar büyük ilgi gördü. Anadolu kültürünün renklerini, ritmini ve zengin folklorik mirasını uluslararası sahneye taşıyan gösteriler, izleyenlerden uzun süre alkış aldı.

Festival alanında vatandaşlarla da bir araya gelen Aydın, Bursa'nın kültürel değerlerinin Avrupa'da tanıtılmasının önemine dikkati çekti. Fuarda da bulunarak Türkiye ile Almanya arasında yıllardır süregelen dostluk ilişkilerinin kültürel etkinliklerle daha da güçlendiğine işaret eden Aydın, şöyle konuştu:

"BU GÜÇLÜ İLİŞKİYİ GELECEĞE TAŞIMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ"

"Almanya'nın Fulda kentinde düzenlenen 63. Hessentag Festivali ve Fuarı'ndayız. Halk Dansları Topluluğu'muzla kültürümüzün renklerini uluslararası sahnede sergilerken, dostluk ve kardeşlik bağlarımızı da güçlendirmeye devam ediyoruz. Aynı şekilde kentimiz ile Hessen Eyaleti arasında kurulan 50 yıllık kardeşlik bağı da her geçen gün kültürlerimizi birbirine daha da yakınlaştırıyor. Sanattan spora, kültürden yerel iş birliklerine uzanan bu güçlü ilişkiyi geleceğe taşımaktan mutluluk duyuyoruz."

Aydın, festivalde Bursaspor atkısıyla konuşmasını gerçekleştirirken, Almanya'daki gurbetçi vatandaşlarla da Bursaspor bayrağını dalgalandırarak, yeşil-beyazlı ekibin coşkusunu da sınırların ötesine taşıdı.

Bursa'nın tarihsel mirası, çok kültürlü yapısı ve üretim gücüyle önemli bir dünya kenti olduğuna vurgu yapan Aydın, uluslararası iş birliklerinin artırılması için temaslarını sürdürdü. Almanya programı kapsamında diplomatik ziyaretlerde de bulunan Aydın, kardeş kent ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik Lahn-Dill-Kreis Bölge Başkan Yardımcısı Frank Inderthal ile bir araya geldi. Aydın'ın gerçekleştirdiği görüşmede kültürel projeler, sosyal belediyecilik çalışmaları, gençlik faaliyetleri, eğitim ve yerel kalkınma alanlarında yapılabilecek ortak çalışmalar ele alındı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, gelecekte hayata geçirilebilecek ortak projeler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Osmangazi Belediyesi'nin uluslararası platformlarda yürüttüğü çalışmalarla Bursa'nın kültürel kimliğini başarıyla temsil ettiğini belirten Aydın, yerel yönetimlerin halklar arasındaki dostluk köprülerini güçlendirmede önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.