Osmangazi Belediyesi, Almanya ile Kardeş Kent İlişkilerini Güçlendiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Osmangazi Belediyesi, Almanya ile Kardeş Kent İlişkilerini Güçlendiriyor

21.06.2026 10:26  Güncelleme: 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Almanya'daki 63. Hessentag Festivali'nde Bursa'nın kültürel değerlerini tanıtarak kardeş kent ilişkilerini güçlendirmek için diplomatik görüşmeler gerçekleştirdi.

(BURSA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Almanya'daki temasları kapsamında 63. Hessentag Festivali'nde Bursa'nın kültürel değerlerini uluslararası platformda tanıtırken, kardeş kent ilişkilerini güçlendirmeye yönelik diplomatik görüşmeler gerçekleştirdi.

Başkan Aydın, Almanya temasları kapsamında gerçekleştirdiği programlarla Bursa'nın kültürel zenginliğini uluslararası platformda tanıtırken, aynı zamanda kardeş kent ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik görüşmeler gerçekleştirdi. Aydın'ın Almanya'daki programı, kent ile Almanya arasındaki yarım asırlık dostluk bağlarını daha da kuvvetlendiren buluşmalara sahne oldu.

Aydın, Almanya'nın Fulda kentinde düzenlenen ve Avrupa'nın önemli kültür organizasyonlarından biri olarak gösterilen 63. Hessentag Festivali ve Fuarı'na katıldı. Binlerce ziyaretçinin ağırlandığı festival alanında, Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun sergilediği performanslar büyük ilgi gördü. Anadolu kültürünün renklerini, ritmini ve zengin folklorik mirasını uluslararası sahneye taşıyan gösteriler, izleyenlerden uzun süre alkış aldı.

Festival alanında vatandaşlarla da bir araya gelen Aydın, Bursa'nın kültürel değerlerinin Avrupa'da tanıtılmasının önemine dikkati çekti. Fuarda da bulunarak Türkiye ile Almanya arasında yıllardır süregelen dostluk ilişkilerinin kültürel etkinliklerle daha da güçlendiğine işaret eden Aydın, şöyle konuştu:

"BU GÜÇLÜ İLİŞKİYİ GELECEĞE TAŞIMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ"

"Almanya'nın Fulda kentinde düzenlenen 63. Hessentag Festivali ve Fuarı'ndayız. Halk Dansları Topluluğu'muzla kültürümüzün renklerini uluslararası sahnede sergilerken, dostluk ve kardeşlik bağlarımızı da güçlendirmeye devam ediyoruz. Aynı şekilde kentimiz ile Hessen Eyaleti arasında kurulan 50 yıllık kardeşlik bağı da her geçen gün kültürlerimizi birbirine daha da yakınlaştırıyor. Sanattan spora, kültürden yerel iş birliklerine uzanan bu güçlü ilişkiyi geleceğe taşımaktan mutluluk duyuyoruz."

Aydın, festivalde Bursaspor atkısıyla konuşmasını gerçekleştirirken, Almanya'daki gurbetçi vatandaşlarla da Bursaspor bayrağını dalgalandırarak, yeşil-beyazlı ekibin coşkusunu da sınırların ötesine taşıdı.

Bursa'nın tarihsel mirası, çok kültürlü yapısı ve üretim gücüyle önemli bir dünya kenti olduğuna vurgu yapan Aydın, uluslararası iş birliklerinin artırılması için temaslarını sürdürdü. Almanya programı kapsamında diplomatik ziyaretlerde de bulunan Aydın, kardeş kent ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik Lahn-Dill-Kreis Bölge Başkan Yardımcısı Frank Inderthal ile bir araya geldi. Aydın'ın gerçekleştirdiği görüşmede kültürel projeler, sosyal belediyecilik çalışmaları, gençlik faaliyetleri, eğitim ve yerel kalkınma alanlarında yapılabilecek ortak çalışmalar ele alındı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, gelecekte hayata geçirilebilecek ortak projeler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Osmangazi Belediyesi'nin uluslararası platformlarda yürüttüğü çalışmalarla Bursa'nın kültürel kimliğini başarıyla temsil ettiğini belirten Aydın, yerel yönetimlerin halklar arasındaki dostluk köprülerini güçlendirmede önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

Kaynak: ANKA

Osmangazi Belediyesi, Yerel Haberler, Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Erkan Aydın, Etkinlikler, Diplomasi, Osmangazi, Almanya, Güncel, Kültür, Bursa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmangazi Belediyesi, Almanya ile Kardeş Kent İlişkilerini Güçlendiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump dünyaya duyurdu: Hürmüz’de trafik rekor seviyede Trump dünyaya duyurdu: Hürmüz'de trafik rekor seviyede
Kılıçdaroğlu ile gazeteciler arasındaki ’Genel Başkan’ polemiği yayına damga vurdu Kılıçdaroğlu ile gazeteciler arasındaki 'Genel Başkan' polemiği yayına damga vurdu
Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet’i ziyaret etti Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet'i ziyaret etti
Yeşil Burun Adaları’nın kalecisi Vozinha muradına erdi Yeşil Burun Adaları'nın kalecisi Vozinha muradına erdi
Fas, İskoçya karşısında tek golle galip Fas, İskoçya karşısında tek golle galip
Çılgın Türkler San Francisco sokaklarını coşturuyor Çılgın Türkler San Francisco sokaklarını coşturuyor

10:37
94 gündür aranan Aysel Yıldırım’dan kahreden haber “Gel gömü var“ diye çağırmış
94 gündür aranan Aysel Yıldırım'dan kahreden haber! "Gel gömü var" diye çağırmış
10:04
YKS maratonu devam ediyor İkinci oturum AYT başladı
YKS maratonu devam ediyor! İkinci oturum AYT başladı
09:58
Oğullarının sünnet düğününe dansöz çağırdılar, ortalık fena karıştı
Oğullarının sünnet düğününe dansöz çağırdılar, ortalık fena karıştı
09:42
Kahvehane müdavimlerine Yargıtay’dan kötü haber
Kahvehane müdavimlerine Yargıtay'dan kötü haber
08:47
Hakemin saatini çaldı sanıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Hakemin saatini çaldı sanıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı
07:43
ABD ve İran heyetleri barış zirvesi için İsviçre’ye ulaştı
ABD ve İran heyetleri barış zirvesi için İsviçre'ye ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2026 11:13:50. #.0.4#
SON DAKİKA: Osmangazi Belediyesi, Almanya ile Kardeş Kent İlişkilerini Güçlendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.