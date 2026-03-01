Osmangazi Belediye Başkanı Aydın: "Her Gün Sekiz Ayrı Noktada Yaklaşık 4 Bin Vatandaşımıza İftar Veriyoruz" - Son Dakika
Osmangazi Belediye Başkanı Aydın: "Her Gün Sekiz Ayrı Noktada Yaklaşık 4 Bin Vatandaşımıza İftar Veriyoruz"

01.03.2026 11:06  Güncelleme: 12:32
Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Ramazan ayı boyunca her gün sekiz noktada yaklaşık 4 bin vatandaşa iftar verdiklerini belirtti. Aydın, iftar programında mahalle sakinleriyle bir araya gelerek, talepleri dinledi ve çözüme kavuşturacağına dair söz verdi.

(BURSA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Çırpan Mahallesi'nde iftar programına katıldı. Aydın, "Ramazan ayı boyunca her gün sekiz ayrı noktada yaklaşık 4 bin vatandaşımıza iftar veriyoruz. Ramazanın bereketini, huzurunu, paylaşma ve dayanışma ruhunu hemşehrilerimizle birlikte yaşıyoruz" dedi.

Aydın, Çırpan Mahallesi Çarşamba Kapalı Pazar Alanı'nda düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Burada konuşan Aydın, "Çırpan Mahallesi'nde başkan yardımcılarımız, muhtarlarımız, meclis üyelerimiz ve kıymetli mahalle sakinlerimizle birlikte iftarımızı açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak ramazan ayı boyunca her gün sekiz ayrı noktada yaklaşık 4 bin vatandaşımıza iftar veriyoruz. Ramazanın bereketini, huzurunu, paylaşma ve dayanışma ruhunu hemşehrilerimizle birlikte yaşıyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin; bizleri önce Kadir Gecesi'ne, ardından da Ramazan Bayramı'na sağlık ve huzur içinde ulaştırsın" ifadelerini kullandı.

İftar programının ardından mahalle sakinleriyle bir araya gelen Aydın, vatandaşların taleplerini dinleyerek en kısa sürede çözüme kavuşacağının sözünü verdi.

Kaynak: ANKA

12:55
Hamaney’in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı
Hamaney'in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı
12:49
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu
12:41
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
12:15
Tahran’ın kalbindeki karargaha saldırı anı kamerada
Tahran'ın kalbindeki karargaha saldırı anı kamerada
11:39
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı Tahran’da büyük patlama
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Tahran'da büyük patlama
11:10
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı belli oldu
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı belli oldu
Osmangazi Belediye Başkanı Aydın: "Her Gün Sekiz Ayrı Noktada Yaklaşık 4 Bin Vatandaşımıza İftar Veriyoruz"
