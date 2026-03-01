Osmangazi Belediye Başkanı Aydın: "Her Gün Sekiz Ayrı Noktada Yaklaşık 4 Bin Vatandaşımıza İftar Veriyoruz"

(BURSA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Çırpan Mahallesi'nde iftar programına katıldı. Aydın, "Ramazan ayı boyunca her gün sekiz ayrı noktada yaklaşık 4 bin vatandaşımıza iftar veriyoruz. Ramazanın bereketini, huzurunu, paylaşma ve dayanışma ruhunu hemşehrilerimizle birlikte yaşıyoruz" dedi.

Aydın, Çırpan Mahallesi Çarşamba Kapalı Pazar Alanı'nda düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Burada konuşan Aydın, "Çırpan Mahallesi'nde başkan yardımcılarımız, muhtarlarımız, meclis üyelerimiz ve kıymetli mahalle sakinlerimizle birlikte iftarımızı açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak ramazan ayı boyunca her gün sekiz ayrı noktada yaklaşık 4 bin vatandaşımıza iftar veriyoruz. Ramazanın bereketini, huzurunu, paylaşma ve dayanışma ruhunu hemşehrilerimizle birlikte yaşıyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin; bizleri önce Kadir Gecesi'ne, ardından da Ramazan Bayramı'na sağlık ve huzur içinde ulaştırsın" ifadelerini kullandı.

İftar programının ardından mahalle sakinleriyle bir araya gelen Aydın, vatandaşların taleplerini dinleyerek en kısa sürede çözüme kavuşacağının sözünü verdi.