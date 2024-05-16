Osmangazi Belediyesi 19 Mayıs\'ta Atatürk posteri dağıttı

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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, 19 Mayıs dolayısıyla ev ve iş yerlerine asılmak üzere binlerce Atatürk posterini vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı.

Osmangazi Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı vatandaşların coşkuyla kutlaması için Atatürk posteri dağıttı. Belediye binası ve Soğanlı Kültür Merkezi önünde gün boyunca bayrak dağıtımı gerçekleştirildi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da belediye binasına gelen vatandaşlara Atatürk posteri hediye etti. 19 Mayıs'ta Osmangazi'yi Atatürk ve Türk bayraklarıyla donatacaklarını belirten Başkan Aydın, şunları söyledi:

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı'nda Osmangazi'yi Atatürk ve Türk bayraklarıyla donatarak bayramımızı kutlayacağız. Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği ve kurtuluş mücadelesini başlattığı gün olan 19 Mayıs'ı Osmangazi ve Bursa'ya yakışır bir şekilde kutlayacağız. Haluk Levent, Emre Kaya ve Reckol konserinin yanı sıra sokak basketbolu ve masa tenisi etkinlikleriyle gençlerimize hediye edilen bu güzel bayramı coşku içinde kutlayacağız."