Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'ndan "Zafere 1 Kala" Gösterisi - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'ndan "Zafere 1 Kala" Gösterisi

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Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisiyle başlayan Zafer Bayramı kutlamaları, 2 gün sürecek. Gösteride Büyük Taarruz Meydan Muharebesi canlandırıldı ve çeşitli danslar sergilendi. Başkan Erkan Aydın, kutlamalarda emeği geçenlere teşekkür etti ve emperyalizme karşı uyarıda bulundu.

30.08.2024 14:37  Güncelleme: 15:51
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(BURSA) - Osmangazi'de iki gün sürecek Zafer Bayramı kutlamaları, Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun "Zafere 1 Kala Anadolu Rüzgarı" adlı gösterisi ile başladı.

Osmangazi Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Halk Dansları Topluluğu gösteri yaptı. Topluluk, sahneye ilk olarak Büyük Taarruz Meydan Muharebesi'ni canlandırdıkları "Zafere 1 Kala" adlı kurtuluş mizanseni ile çıktı. 150 kişilik Halk Dansları Topluluğu, sahne şovuna daha sonra Bursa, Adana, Kosova ve Fethiye yöresi danslarının yanı sıra potpori, modern dans, roman ve seramoni ile devam etti.

Gösteriyi izleyen Başkan Erkan Aydın, şunları söyledi:

"Emperyalizm, bin yıl önce ne hedeflediyse bugün de aynı düşüncede"

"102 yıl önce tam da bugünlerde geriye dönmeyi asla düşünmeden ilk hedefiniz Akdeniz'dir diyerek ölümü bir saniye bile düşünmeden gidip canları pahasına ülkeyi kurtarıp bizim bugün burada özgür ve bağız bir şekilde bu kutlamaları yapmamızı sağlayan başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerin önünde saygı, rahmet ve minnetle eğiliyorum, ruhları şad olsun. Biz, bugünleri gerektiği gibi anmazsak, yaşatmazsak, emin olun tek dişi kalmış canavar yani emperyalizm, bin yıl önce ne hedeflediyse bugünde aynı hedefler doğrultusunda güzel Anadolu'muza ve topraklarımıza göz dikmiş ve bu haçlı zihniyetinden bir saniye olsun vazgeçmemiş durumdadır. Büyük önder, bunu çok iyi biliyordu. Çünkü Selçuklu'nun nasıl yıkıldığını çok iyi özümsemişti. Osmanlı'nın yıkılışına bizzat bir Osmanlı paşası olarak şahitlik etmişti, bütün bunları öngörerek Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. İnşallah ilelebet yaşayacak, yaşatacak olan da sizlersiniz. Ben bu gecenin hazırlanmasında emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'ndan 'Zafere 1 Kala' Gösterisi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'ndan "Zafere 1 Kala" Gösterisi - Son Dakika
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