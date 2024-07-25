Osmangazi Belediyesi Köyümüzde Şenlik Var projesiyle kırsal mahalleleri eğlenceyle buluşturuyor - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi Köyümüzde Şenlik Var projesiyle kırsal mahalleleri eğlenceyle buluşturuyor

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Köyümüzde Şenlik Var etkinliği, Aksungur Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte çocuklar oyun alanında eğlendi, kadınlar yemek yarışmasına katıldı ve erkekler tavla turnuvasında mücadele etti. Belediye Başkanı Erkan Aydın, şenliklerin devam edeceğini belirtti.

25.07.2024 16:02  Güncelleme: 16:43
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(BURSA)- Osmangazi Belediyesi hayata geçirdiği Köyümüzde Şenlik Var projesi ile müzik, dans, sanat ve eğlenceyi Osmangazi'nin kırsal mahalleleri ile buluşturuyor.

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen "Köyümüzde Şenlik Var" etkinliği son olarak Aksungur Mahallesi'nde düzenlendi. Mahallenin meydanında kurulan etkinlik alanında çocuklar, kurulan oyun alanında eğlenirken, kendilerine ikram edilen pamuk şekerin, patlamış mısırın ve limonataların tadına baktı. Baloncuk patlatma gösterisinde ise çocukların mutluluğu görülmeye değerdi. Mahalle meydanında kurulan sahnede ise Grup Kucaklaşma en beğenilen türküleri söyledi.

Kadınlar, kendileri adına düzenlenen yemek yarışmasına yöresel yemekleriyle katıldı. Belediye başkan yardımcıları Sefa Yılmaz, Fatih Vardar, Mücahit Yıldızhan, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten ve Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz'ın jüri üyesi olduğu yemek yarışmasında dereceye giren kadınlara, çeşitli hediyeler verildi. Erkeklerin oldukça iddialı olduğu tavla turnuvasında ise başa baş geçen mücadeleler yaşandı. Mahalle Muhtarı Sinan Kaya ile birlikte tavlanın başına oturarak turnuvadaki ilk zarı atan Belediye Başkanı Erkan Aydın, turnuvaya katılanlara başarılar diledi.

"Şenliklerimiz devam edecek"

Belediye Başkanı Erkan Aydın, mahalle sakinleri ile eğlence dolu bir gün geçirdi. Kırsal mahallelerde yaşayan yurttaşların düzenlenen şenliklerden dolayı oldukça memnun olduklarını ifade eden Başkan Aydın, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz gün Mürseller köyümüzde düzenlenen şenliklere katıldık. Bugün de Aksungur Mahallemizdeyiz. Seçimden önce köylerde yaşayan yurttaşlarımıza, hizmet noktasında merkezdeki mahalleler ile kırsal mahalleler arasında hiçbir fark kalmayacağının sözünü verdik. Göreve gelmememizle birlikte de kırsal mahallelerimizi kapsayan 'Köyümüzde Şenlik Var' projesini hayata geçirdik. Kırsal mahallelerimizde yaşayan yurttaşlarımızın bu tür etkinliklerden mutlu olup olmamaları, bundan sonra yapacağımız hizmetler noktasında da yönümüzü belirleyecek. Ben ziyaret ettiğim mahallerde yaptığım gözlemlerde, bu etkinliklerden dolayı yurttaşlarımızın oldukça memnun olduklarını gördüm. Şenliklerimiz devam edecek, bizleri izlemeye devam etsinler."

"Başkanımız seçimden önce verdiği sözleri yerine getiriyor"

Mahalle Muhtarı Sinan Kaya da "Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, seçim öncesi köyümüze yaptığı ziyarette, bizlere projelerini anlattı. Seçimin hemen ardından yaptığı hizmetlerle de farkını gösterdi. Yaptığı hizmet ve etkinliklerle halkımızın memnuniyetini kazandı. Vermiş olduğu sözleri seçimden bir ay gibi kısa bir süre sonra yerine getirdi. Ben mahallem adına kendilerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Osmangazi Belediyesi Köyümüzde Şenlik Var projesiyle kırsal mahalleleri eğlenceyle buluşturuyor - Son Dakika

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