Osmangazi Belediyesi Kurban Bayramı'na Hazır - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi Kurban Bayramı'na Hazır

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Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Veysel Karani Mahallesi'ndeki Modern Kurban Satış ve Kesim Tesisi'ni ziyaret etti.

11.06.2024 12:39  Güncelleme: 13:19
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(BURSA)- Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Veysel Karani Mahallesi'ndeki Modern Kurban Satış ve Kesim Tesisi'ni ziyaret etti. Hayvan satışı yapılan kotraları gezerek hayvan yetiştiricileri ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Aydın, ilçe sakinlerinin bayramı huzur içinde geçirmesi ve dini vecibelerini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmeleri için tüm hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

Osmangazi Belediyesi, Kurban Bayramı süresince kurbanlıkların temiz ve hijyenik koşullarda satış ve kesim işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli tedbirleri aldı. Gerek hayvan yetiştiricilerine, gerekse kurbanlık alacak vatandaşlara güvenilir, sağlıklı ve kaliteli hizmet sunmak isteyen belediye, Veysel Karani Mahallesi'nde yer alan Modern Kurban Satış ve Kesim Tesisi'nin yanı sıra Geçit Mahallesi'nde de bir kurban bir satış noktası oluşturdu. Veysel Karani Modern Kurban Satış Tesisi'nde bu yıl, 8 bin 120 küçükbaş, 2 bin 800 de büyükbaş olmak üzere toplam 10 bin 920 hayvan satışa çıktı. Geçit Mahallesi'nde oluşturulan kurban pazarında ise bin 560 büyükbaş ve 8 bin 300 küçükbaş hayvan yerini aldı.

23 pazar yeri kurban kesim noktası olarak düzenlendi

Vatandaşların kurbanlarını sağlıklı bir şekilde kesmeleri için ilçedeki 23 kapalı ve açık pazar yeri de kurban kesim alanı olarak düzenlendi. Bağlarbaşı, Kükürtlü, Yeşilova, Emek, Dikkaldırım, Küçükbalıklı, Hamitler, Doğanevler, Alacahırka, Sırameşeler, Yunuseli, Geçit (Gündüz Sok), Geçit (1. Gediz Sok.), Soğanlı-Çirişhane, Soğanlı, Yenibağlar, Hürriyet, Ziraat Pazarı, Panayır, Yunuseli-Akyıldız, Yenikent, Alemdar, Demirtaş mahallelerinde bulunan kapalı ve açık pazar yerlerinin yanı sıra Geçit Mahallesi'nde kurulan kurban satış noktası ile Veysel Karani Modern Kurban Satış ve Kesim Tesisi de kurban kesim noktaları olarak belirlendi.

İlçedeki kesim yerleri, çevre ve toplum sağlığını olumsuz etkileyecek durumlardan arındırılarak, genel sağlık şartlarına uygun olarak düzenli şekilde dezenfekte edilecek. Kesim yerlerinde bayram süresince kötü görüntülerin oluşmaması için temizlik işleri müdürlüğü ekipleri görev yapacak. Kesim yerleri bayram süresince tankerle sürekli olarak yıkanacak. Çalışmalar bayram süresince her saat sürecek.

"Vatandaşlarımız belirlenen alanlar dışında kurbanlarını kesmesin"

Yurttaşların dini vecibelerini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmeleri ve huzurlu bir bayram geçirmeleri için her türlü tedbiri aldıklarını belirten Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Osmangazi Belediyesi olarak, gerek hayvan yetiştiricilerine, gerekse kurbanlık alacak vatandaşlara güvenilir, sağlıklı ve kaliteli hizmet sunmak adına Veysel Karani Modern Kurban Satış ve Kesim Tesisi'nin yanı sıra Geçit Mahallesi'nde de bir kurban bir satış noktası oluşturduk. İlçe genelindeki 23 kapalı ve açık pazar yerini de kurban kesim alanı olarak belirledik. Vatandaşlarımızdan ricamız, kurban ibadetlerini, belediyemiz tarafından belirlenen kurban kesim noktalarında yapmaları. Hijyenik ve sağlıklı ortamlarda, kendilerine ve başkalarına zarar vermeden kurbanlarını kesmelerini istiyoruz" dedi.

"Çözüm üretmek için varız"

Bayram süresince belediye personelinin de vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram geçirmeleri için görevlerinin başında olacağını vurgulayan Aydın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Temizlik İşleri, Fen İşleri, Zabıta ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimizin yanı sıra çağrı merkezi personelimiz de bayram süresince çalışmalar yürütecek. Vatandaşlarımız acil durumlarda bize ulaşabilir, herhangi bir sıkıntı durumunda belediyemizi arayarak istek, talep ve şikayetlerini iletebilirler. Hayvanlarını satmak için yurdumuzun çeşitli noktalarından Osmangazi'ye gelen yurttaşlarımızla da sürekli irtibat içerisindeyiz. Onların da sorunlarını ve taleplerini gelip yerinde dinledik. Çözüm üretmek için buradayız. Şimdiden bir aksaklık oluşmaması adına yurttaşlarımızın da kurban kesim yeri olarak belirlenen noktalarda ibadetlerini yerine getirmelerini istiyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak gerek yönetim kadromuz gerekse personelimiz olarak Kurban Bayramı'na hazırız. Şimdiden tüm İslam aleminin yaklaşan Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Allah, yeni bayramlara kavuşturmayı bizlere nasip etsin."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Osmangazi Belediyesi Kurban Bayramı'na Hazır - Son Dakika

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