Osmangazi Belediyesi'nden Sevgililer Günü'nde "Sevgi Notaları" Konseri

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Sevgililer Günü'ne özel hazırladığı "Sevgi Notaları" ile sanatseverlerle buluştu.

Osmangazi Belediyesi tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel olarak düzenlenen konserde, Osmangazi Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, sevgi dolu türküleri seslendirdi. Ördekli Kültür Merkezi'nde gerçekleşen "Sevgi Notaları" konserine sanatseverler de yoğun ilgi gösterirken, türkülere hep bir ağızdan eşlik etti.

Sevgililer Günü'ne özel bir repertuvar hazırladıklarını kaydeden Koro Şefi Rüştü Şentürk, daha önce de 10 Kasım'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği türküleri seslendirdiklerini anımsatarak, yaklaşan ramazan ayına özel bir programlarının olacağını kaydetti.

Şentürk, gördükleri ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade ederek destekleri dolayısıyla Osmangazi Belediyesi'ne ve Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkürlerini sundu.

Programın ardından Belediye Başkan Vekili Burak İleri, Osmangazi Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu Şefi Rüştü Şentürk'e plaket takdim etti.