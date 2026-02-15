Osmangazi Belediyesi'nden Sevgililer Günü'nde "Sevgi Notaları" Konseri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Osmangazi Belediyesi'nden Sevgililer Günü'nde "Sevgi Notaları" Konseri

15.02.2026 12:34  Güncelleme: 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Sevgililer Günü'ne özel 'Sevgi Notaları' konseriyle sanatseverlerle buluştu. Konserde sevgi dolu türküleri seslendiren koro büyük ilgi gördü.

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Sevgililer Günü'ne özel hazırladığı "Sevgi Notaları" ile sanatseverlerle buluştu.

Osmangazi Belediyesi tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel olarak düzenlenen konserde, Osmangazi Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, sevgi dolu türküleri seslendirdi. Ördekli Kültür Merkezi'nde gerçekleşen "Sevgi Notaları" konserine sanatseverler de yoğun ilgi gösterirken, türkülere hep bir ağızdan eşlik etti.

Sevgililer Günü'ne özel bir repertuvar hazırladıklarını kaydeden Koro Şefi Rüştü Şentürk, daha önce de 10 Kasım'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği türküleri seslendirdiklerini anımsatarak, yaklaşan ramazan ayına özel bir programlarının olacağını kaydetti.

Şentürk, gördükleri ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade ederek destekleri dolayısıyla Osmangazi Belediyesi'ne ve Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkürlerini sundu.

Programın ardından Belediye Başkan Vekili Burak İleri, Osmangazi Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu Şefi Rüştü Şentürk'e plaket takdim etti.

Kaynak: ANKA

Osmangazi Belediyesi, Sevgililer Günü, Etkinlikler, Belediye, Kültür, Güncel, Müzik, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmangazi Belediyesi'nden Sevgililer Günü'nde 'Sevgi Notaları' Konseri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
IMF’den Türkiye’nin ekonomi programına övgü IMF'den Türkiye'nin ekonomi programına övgü
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım

14:54
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
14:35
Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti
Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti
14:06
Sapığa bak sen Tahliye olduktan sadece 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı
Sapığa bak sen! Tahliye olduktan sadece 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı
13:56
Dev telefon markası kapanıyor mu Şirketten resmi açıklama geldi
Dev telefon markası kapanıyor mu? Şirketten resmi açıklama geldi
13:39
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç Fark 3 puandan fazla
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 3 puandan fazla
13:16
Kredi kartı kullananlar dikkat Yarın resmen yürürlüğe giriyor
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 15:14:02. #7.11#
SON DAKİKA: Osmangazi Belediyesi'nden Sevgililer Günü'nde "Sevgi Notaları" Konseri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.