Osmangazi'de "Ana Baba Okulu" Programını Tamamlayanlar Sertifikalarını Aldı

10.05.2026 13:06
Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği 'Ana Baba Okulu' eğitim programına katılan ebeveynler, beş hafta süren eğitimlerin ardından sertifikalarını aldı. Program, aile içi iletişim ve bilinçli ebeveynlik gibi önemli konuları ele aldı.

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi'nin "Güçlü Aile, Sağlıklı Toplum" anlayışıyla hayata geçirdiği "Ana Baba Okulu" eğitim programlarına eksiksiz katılan anne ve babalar sertifikalarını aldı.

Osmangazi Belediyesi ile Bursa Aile Danışmanları ve Eğitim Derneği (BURADDER) iş birliğinde düzenlenen "Ana Baba Okulu" projesi, 11 Nisan ile 9 Mayıs 2026 tarihleri arasında her cumartesi günü farklı bir eğitim programıyla gerçekleştirildi. Aile yapısını güçlendirmeyi ve ebeveyn farkındalığını artırmayı hedefleyen programa aileler yoğun ilgi gösterdi.

Beş hafta süren eğitim programında alanında uzman 12 psikolog, sosyolog ve aile danışmanı konuşmacı olarak yer aldı. Program kapsamında aile içi iletişim, bilinçli ebeveynlik, çocuk gelişimi, dijital dünyanın çocuklar ve aile üzerindeki etkileri, aile içi şiddetle mücadele ve dayanışma gibi önemli konular ele alındı.

Toplam 250 kişinin katıldığı beş ayrı oturumda, interaktif sunumlar ve örnek uygulamalarla katılımcılara hem teorik hem de pratik bilgiler aktarıldı. Eğitim süresince aile içindeki sağlıklı iletişimin önemi vurgulanırken, ebeveynlerin çocuk gelişim süreçlerine daha bilinçli yaklaşmalarına yönelik öneriler paylaşıldı.

"Ana Baba Okulu" projesinin son oturumu, Ördekli Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Eğitim programlarına eksiksiz katılan ebeveynlerin sertifikaları Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir tarafından verildi."

"ANNE VE BABALARA YOL HARİTASI SUNMAYA ÇALIŞTIK"

Böyle anlamlı bir projenin içerisinde yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Bursa Aile Danışmanları ve Eğitim Derneği Başkanı Nuket Seval Bozkurt, "Bu duyarlılığı ve aile yapısını güçlendirmeye yönelik destekleri dolayısıyla Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a teşekkür ediyorum. Beş hafta boyunca gerçekleştirdiğimiz eğitimlerde aileleri farklı başlıklarda bilgilendirme fırsatı bulduk. Oturumlarda özellikle aile içi iletişim, iletişimde yaşanan zorluklar, sağlıklı sınır koyabilme, aile içinde doğru bildiğimiz yanlışlar ve bu yanlışları düzeltmeye yönelik farkındalık çalışmaları üzerinde durduk. Oluşturulan bu farkındalıkların günlük yaşama nasıl aktarılabileceği konusunda da anne ve babalara yol haritası sunmaya çalıştık" diye konuştu.

"ALANINDA UZMAN 12 KONUŞMACI AİLELERE ÇEŞİTLİ EĞİTİMLER VERDI"

"Ana Baba Okulu" kapsamında ailelere fayda sağlamayı amaçladıklarını belirten Psikolog Mesut Cevdet Yavuz, "Beş hafta boyunca Osmangazi Belediyesi iş birliğinde çok verimli bir program gerçekleştirdik. Katılımcılarımızla birlikte güzel çalışmalar yürüttük. Alanında uzman 12 konuşmacı, ailelere farklı konularda eğitimler verdi. Bu programla ailelere katkı sunmayı ve onların yaşamlarına fayda üretmeyi hedefledik" dedi."

"AİLE YAPISININ GÜÇLENMESİ İÇİN ÇALIŞTIK"

Ana Baba Okulu'nun son oturumunda "Zor Zamanlarda Aile Olmak" konusunu ele aldıklarını aktaran Sosyolog ve Aile Danışmanı Aylin Babaoğlu, "Zorlu süreçlerde aile bireylerinin birlikte güçlenmesi, yaşanan sıkıntıların dayanışma içerisinde daha kolay aşılması üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Oturumda ailelerin karşılaştığı sorunlar, aile içi iletişimde yaşanan çatışmalar ve bu sorunların nasıl çözülebileceği üzerine konuştuk. Ayrıca bu süreçlerde nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda katılımcılarla önemli bilgiler paylaştık" diye konuştu.

"BİZE AKTARILAN BİLGİLER FAYDALI VE YOL GÖSTERİCİYDİ"

Beş hafta boyunca eğitim programlarına katılarak sertifika alamaya hak kazanan Didem Löküncü Yavuz ise "Proje kapsamında beş farklı oturum gerçekleştirildi. Her hafta farklı konular ele alındı. Bize aktarılan bilgiler faydalı ve yol göstericiydi. Biz bir anne baba olarak bazı konularda eksik olduğumuzu düşünüyorum. 'Ana Baba Okulu' bu konulardaki eksiklerimizi görmemize, farkına varmamıza ve hatalarımızı düzeltmemize yardımcı oldu" dedi.

Kaynak: ANKA

