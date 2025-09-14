Osmangazi Belediyesi'nden Bursaspor'a Destek Projesi

(BURSA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, daha önce Bursaspor maçını hiç stattan izlememiş Alemdar Mahallesi'nden 60 çocuğu maça götürdü.

Çocuklara Bursaspor sevgisi kazandırmak için Osmangazi Belediyesi'nin yürüttüğü proje kapsamında Alemdar Mahallesi'nden 60 çocuk, Bursaspor'un Arnavutköy Belediyesi ile oynadığı maçı izlemek üzere Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu Çocuk Tribünü'ne götürüldü.

İlk kez maç izlemek için stadyuma gelen çocuklar 90 dakika boyunca Bursaspor'a tezahüratlarıyla destek oldu. Bursaspor'un 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmayı Başkan Aydın da çocuklarla birlikte tribünden takip etti.

Çocuklara Bursaspor sevgisini aşılamaya devam ettikleri belirten Aydın, "Alemdar Mahallesi'nden 60 çocuğumuzla birlikte Bursaspor maçını tribünden birlikte izledik. Çocuklar mutlu oldukça bizde mutlu oluyoruz" dedi.