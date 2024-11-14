Osmangazi Belediyesi\'nin Yeni Mobil Uygulaması Hizmete Sunuldu

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(BURSA)- Osmangazi Belediyesi, sunduğu hizmetlere kolayca erişimi sağlayacak mobil uygulamayı hizmete sundu. Uygulamayı kullanan vatandaşlar, cep telefonlarından belediyeye ait haberlere ve hizmetlere kolayca ulaşmanın yanı sıra belediyeyle ilgili ödemelerini de yapabilecek.

Osmangazi Belediyesi, mobil uygulama ile belediye hizmetlerini cep telefonlarına taşıdı. Uygulama ile vatandaşlar, belediyeye gitmeden, belediyenin genel bilgi ve iletişim bilgilerine, güncel haberlerine ve etkinliklerine rahatlıkla ulaşabilecek. Apple App Store ve Google Play Store'dan ücretsiz indirilecek mobil uygulama, belediyecilik işlemlerinde büyük kolaylıklar sağlayacak.

Vatandaşlar, mobil uygulama üzerinden; nikah işlemleri, iş yeri açma, ruhsat başvurusu, yapı kullanma, imar durumu sorgulama, imar planı, emlak rayiç değerleri gibi işlemleri yapabilecek. İhale duyuruları, genel duyurular, belediyenin faaliyet ve projeleriyle ilgili her türlü haber ve bilgiye ulaşabilecek. Belediyeyle ilgili tahsilatlarını cep telefonlarına indirdikleri mobil uygulama üzerinde online olarak yapabilecek.

Mobil uygulama içerisinde yer alan 'çek gönder' uygulaması ile vatandaşlar ilçede rastladıkları aksaklıkları cep telefonları ile fotoğrafladıktan sonra belediyeye gönderebilecekler. Sistem tarafından kayıt altına alınan başvuru ile aksaklığın giderilmesi için belediyenin ilgili birimi en kısa sürede harekete geçecek. Böylece fark edilemeyen aksaklıklar belediye tarafından daha kısa sürede giderilmiş olacak.