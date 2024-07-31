Osmangazi Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda Judo ve Tekvando Kursları Tamamlandı

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(BURSA)- Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen yaz spor okulları bünyesindeki judo ve tekvando kurslarını başarıyla tamamlayan çocuklar, sertifikalarını Belediye Başkanı Erkan Aydın'dan aldı.

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen yaz spor okulları bünyesinde açılan judo ve tekvando kurslarının birinci ve ikinci dönemine katılan çocuklar için sertifika töreni düzenlendi. 7-14 yaş aralığında çocuklara yönelik düzenlenen yaz spor okullarının tekvando branşına 66, judo branşına ise 27 olmak üzere toplam 93 öğrenci katıldı. Deneyimli antrenörler eşliğinde 6 haftalık eğitimleri başarıyla tamamlayan çocuklar için Dikkaldırım Spor Salonu'nda sertifika töreni düzenlendi. Sporcular, sertifikalarını Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın elinden aldı.

"Çocuklarımızı birçok spor branşı ile tanıştırıyoruz"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan sertifika töreninde konuşan Başkan Erkan Aydın, "Düzenlemiş olduğumuz Yaz Spor Okulları ile çocuklarımızın birçok farklı spor branşı ile tanışmasını sağlıyoruz. Çocuklarımızın spor yapmayı hayatlarının bir parçası haline getirmesi, gelecekleri adına son derece önem taşıyor. Bunun bilinciyle çocuklarımızı spor yapmaya yönlendirmek adına elimizden geleni yapıyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı gelişimi, eğitim ve iş hayatlarında başarılı olmaları için spor yapmaları olmazsa olmazdır. Judo ve taekwondo kurslarını başarıyla tamamlayan çocuklarımızı da tebrik ediyorum" dedi.

Konuşmasın ardından Başkan Aydın, yaz spor okullarına katılan genç judo ve taekwondoculara sertifikalarını takdim etti. Aydın, judo spor sanatında kullanılan 'judogi' adlı kıyafeti giyerek selamladığı genç sporcular ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir ve Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Karayılan da sertifika töreninde Başkan Aydın'a eşlik etti.

Törenin ardından Belediyespor Kulübü'nün milli tekvandocuları Melike Ağralı, Mihriban Ağralı ve Şevval Melek Kanbur, kısa bir gösteri yaptı. Milli sporcuların gösterisine sertifikalarını alan genç sporcular da eşlik etti.