Osmangazi'de 19 Mayıs kutlamalarında Haluk Levent konseri - Son Dakika
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Osmangazi'de 19 Mayıs kutlamalarında Haluk Levent konseri

Osmangazi\'de 19 Mayıs kutlamalarında Haluk Levent konseri

Osmangazi Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında sanatçı Haluk Levent'i Osmangazililer ile buluşturacak. Konserde, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da gençlere hitap edecek.

03.05.2024 17:08  Güncelleme: 17:52
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(BURSA)- Osmangazi Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında sanatçı Haluk Levent'i Osmangazililer ile buluşturacak.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Osmangazi'de, Belediye tarafından gerçekleştirilecek Haluk Levent konseri ile kutlanacak.  Konserde, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da gençlere hitap edecek.

Tüm Bursalıları Osmangazi'de düzenlenecek kutlamalara davet eden Başkan Aydın, "19 Mayıs, gençliğe bırakılan sonsuz emanet, bağımsızlığımızın ilk adımıdır. Osmangazi'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı binlerce gençle birlikte kutlayacağız. Tüm Bursalıları bayram sevincini beraber yaşamak için Osmangazi Meydanı'na davet ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Osmangazi'de 19 Mayıs kutlamalarında Haluk Levent konseri - Son Dakika

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