Osmangazi'de 23 Nisan Coşkusu: Grup Date Konser Verdi

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Grup Date, Osmangazi Meydanı'nda çocuklar için konser verdi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 105'inci yılı, tüm yurtta olduğu gibi Osmangazi'de de özel etkinlikler ile kutlanıyor.

Bu yılki kutlamaların ana merkezi olan Osmangazi Meydanı'nda sahne alan Grup Date, şarkılarıyla alanı dolduran çocukları coşturdu. Konsere gelen çocuklar, ellerinde Türk bayraklarıyla şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Hem çocukların hem de büyüklerin büyük ilgi gösterdiği konserde, 23 Nisan'ın coşkusu müzikle daha da anlam kazandı.

Renkli görüntülere sahne olan konserin kapanışını İzmir Marşı'nı söyleyerek yapan Grup Date, dinleyiciler tarafından alkış yağmuruna tutuldu.

Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, konser sonunda Grup Date üyelerine teşekkür çiçeği takdim etti.