Osmangazi'de 23 Nisan, Üç Gün Boyunca Renkli Etkinliklerle Kutlandı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

26.04.2026 12:25  Güncelleme: 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği kapsamlı etkinlik programıyla çocuklara keyifli bir bayram yaşattı. Üç gün süren etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.

Osmangazi Belediyesi'nin 23 Nisan dolayısıyla gerçekleştirdiği etkinlikler kapsamında Osmangazi Meydanı, çocuklar için adeta dev bir eğlence ve buluşma alanına dönüştürüldü. Üç gün boyunca süren programda birbirinden farklı aktiviteler, sahne gösterileri ve konserlerle çocuklar bayram sevincini doyasıya yaşadı. Gün boyu devam eden etkinliklerde çocuklar hem eğlendi hem de sosyal ve kültürel açıdan zengin deneyimler kazandı.

Etkinlikler çerçevesinde sahne alan sanatçılar da bayram coşkusunu zirveye taşıdı. Cahit Berkay ve Den Den konserinin ardından son gün sahneye çıkan Şubadap Çocuk, enerjik performansı ve eğlenceli şarkılarıyla çocuklara unutamayacakları anlar yaşattı. Ritim dolu melodiler eşliğinde dans eden çocuklar, bayramın ruhunu doyasıya hissetti.

Meydan çocukların mutluluk merkezi oldu

Oun parkurları, atölyeler ve yarışma alanları sayesinde çocuklar gün boyunca aktif ve keyifli zaman geçirme imkanı buldu. Renkli dekorasyonlar ve tematik süslemelerle donatılan Osmangazi Meydanı, ziyaretçilere görsel bir şölen sunarken, alanın her köşesinde çocuk kahkahaları yankılandı.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2026 14:20:33. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.