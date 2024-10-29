Osmangazi\'de \'Bir Cumhuriyet Hikayesi\' Müzikali Sahnelendi

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(BURSA)- Osmangazi Belediyesi'nin Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği etkinlikte sahne alan masal ve hikaye anlatıcısı Seher Kander, tek kişilik müzikal gösterisi 'Bir Cumhuriyet Hikayesi'ni Osmangazililerle buluşturdu.

Masal ve hikaye anlatıcısı Seher Kander tarafından hazırlanan 'Bir Cumhuriyet Hikayesi Tek Kişilik Müzikal' gösterisi, Panorama 1326 Fetih Müzesi'nde sahnelendi. Cumhuriyetin 101'inci kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen tek kişilik müzikalde, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet'in kuruluş süreci, Seher Kander'in yorumuyla izleyiciye sunuldu. Fetih Müzesi'ndeki gösteri alanında düzenlenen müzikalde, Milli Mücadele döneminden başlayarak Cumhuriyetin kuruluşuna kadar geçen süreçte yaşanan olaylar anlatıldı. Yaklaşık 2 saat süren gösteride Seher Kander'e müzisyenler Kübra Yalavaç ve Taner Baba, enstrümanlarıyla eşlik etti.

'Bir Cumhuriyet Hikayesi Tek Kişilik Müzikal'i Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda Osmangazili izledi. Gösterinin sonunda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Seher Kander'e çiçek takdim etti.