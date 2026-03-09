Osmangazi'de Kadın Emeğinin Tarihsel Mücadelesine Işık Tutuldu

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Romangal Turgut Yılmazipek Fabrikası'nın tarihi atmosferinde düzenlediği "Kadın Emeği Almanağı" söyleşisi ve sergisiyle kadın emeğinin tarihsel mücadelesine ışık tuttu. "Küllerinden Kanatlanan Kadınlar" oyunu ise katılımcılardan beğeni topladı.

Kadının toplumdaki yerini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Romangal Turgut Yılmazipek Fabrikası'nın tarihi atmosferinde anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Program kapsamında düzenlenen "Kadın Emeği Almanağı" söyleşisi ve sergisinde, kadın emeğinin tarihsel yolculuğu ele alındı.

Almanağın hazırlayıcıları Necla Akgökçe ile Feryal Saygılıgil, geçmişten bugüne kadınların sergilediği güçlü ve onurlu duruşu katılımcılarla paylaştı.

Bursa'nın ipek üretimi tarihinde önemli bir yere sahip olan ve geçmişte çok sayıda kadın işçinin çalıştığı Romangal Turgut Yılmazipek Fabrikası'nda düzenlenen program, mekanın tarihi kimliğiyle ayrı bir anlam kazandı.

"Tarihi dokuyu koruyacağız"

Söyleşiyi takip eden Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, tarihi yönüyle öne çıkan Romangal Turgut Yılmazipek Fabrikası ile ilgili katılımcılara söyleşi sırasında bilgi vererek, "Tarihi dokuyu koruyacağız, ipekçiliği de sembolik olarak yaşatmaya devam edeceğiz. Bunları tamamlamak ivedi planlarımız içerisinde. Sergi ise sergiden daha öte bir şey. Sergide uygarlık tarihinin izlerini görüyoruz. Feodal toplumdan endüstri toplumuna geçişi ve 1789 Fransız Devrimi'nden 20. yüzyıla kadar uzanan bir hikayeyi anlatıyor" dedi.

"Kadın Emeği Almanağı" hazırlayıcılarından Necla Akgökçe, buluşmanın kendileri için büyük bir önem ifade ettiğini kaydetti. Bursa'nın Osmanlı döneminde ipek endüstrisinin en gelişmiş merkezlerinden biri olduğunu hatırlatan Akgökçe, bu alanda kadın emeğinin belirleyici rolüne dikkati çekerek, şunları söyledi:"

"Bursa'da kadın emeği inanılmaz büyük"

"Almanağı hazırlayanlar olarak Bursa'dan böyle bir davet aldığımızda çok sevindik. Romangal Fabrikası, almanakta işlediğimiz kadın ipek işçilerinin en erken dönemlerde çalıştığı yerlerden biri. Bu nedenle burada olmak bizim için çok anlamlı bir çakışma oldu. Osmangazi Belediyesi'ne bu anlamda çok teşekkür ediyoruz. Bursa zaten erken dönem ipek endüstrisinin en gelişmiş olduğu Osmanlı dönemindeki illerden bir tanesi ve burada kadın emeği inanılmaz büyük. İpek endüstrisi, 17. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar kadınların yoğun olarak çalıştığı bir endüstri. Buralar, kadınların ilk fabrika deneyimlerini yaşadığı yerler. Tam da bu anlamıyla almanağın hedefine ulaştığını düşünüyoruz. Çok heyecanlandığımız, çok mutlu olduğumuz bir etkinlik oldu. Buradaki kadınların duyarlılığı ve Osmangazi Belediyesi'nin bu meselelere gereken önemi vermesi bizleri çok mutlu etti."

"Sergi tam yerini bulmuş oldu"

Almanağın hazırlayıcılarından olan ve söyleşide düşüncelerini paylaşan Feryal Saygılıgil ise özellikle serginin Romangal'da açılmasının çok özel bir anlam taşıdığını belirterek, "Burada olmaktan çok mutluyuz. Çünkü sergi tam yerini bulmuş oldu. 1910 yılında yaklaşık 3 bin kadın ve kız çocuğunun greve çıktığı yer burada. Bu mekanda çalışan kadın işçileri yeniden düşünmek ve onların hikayelerini hatırlamak bizi çok heyecanlandırdı. Umarım burası restore edildikten sonra tekrar ziyaret etme fırsatı buluruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü tüm kadınlara kutlu olsun. Kadınlar için zor bir dönemden geçiyoruz ve böyle bir günde burada olmak bizim için tarihi bir an" diye konuştu.

Söyleşinin sonunda Esendemir, günün anısına Necla Akgökçe ve Feryal Saygılıgil'e teşekkür plaketi takdim etti. Daha sonrasında Esendemir, katılımcılar ile birlikte sergiyi gezdi.

"Küllerinden Kanatlanan Kadınlar" beğeni topladı

Söyleşi ve serginin ardından Osmangazi Belediyesi Tiyatro Topluluğu, anlamlı bir gösteriye imza attı. Gözde Akın yönetmenliğinde gerçekleşen "Küllerinden Kanatlanan Kadınlar" adlı performans, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel olarak sergilendi.

Yönetmen Gözde Akın yaptığı konuşmada, "Bugün burada, tarih boyunca kadının yerinin sokaklar değil, gökler değil, evidir; dar alanıdır diyen zihniyeti reddetmek için buradayız. Korksak da, ağlasak da, ölüp ölüp dirilsek de küllerimizden yeniden doğmak için, kendi hikayemizin kahramanı olmak için, yan yana durup dayanışmayı büyütmek için, insan hakları için buradayız" ifadelerini kullandı.