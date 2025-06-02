Osmani'den Srebrenitsa Annelerine Madalya - Son Dakika
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Osmani'den Srebrenitsa Annelerine Madalya

Osmani\'den Srebrenitsa Annelerine Madalya
02.06.2025 19:39
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Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, Srebrenitsa soykırımı mağduru annelere liyakat madalyası takdim etti.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'teki soykırımda ailelerini kaybeden annelere Cumhurbaşkanlığı Liyakat Madalyası takdim etti.

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Kadın, Barış ve Güvenlik Forumu, Cumhurbaşkanı Osmani'nin himayesinde Kosova'nın başkenti Priştine'de başladı.

Cumhurbaşkanı Osmani, forumda yaptığı konuşmada, Srebrenitsa'nın dünyanın kolektif bilincini sarsan bir trajedinin sembolü olduğunu ancak halen hak ettiği adaleti bulamadığını söyledi.

Kosova'da da aynı saldırgan tarafından benzer soykırımın işlendiğine dikkat çeken Osmani, "Savaştan bu yana 20 yıldan fazla zaman geçmiş olmasına rağmen, Kosova ve Bosna Hersek'ten binlerce kişi halen kayıp. Annelerin sevdikleri için yas tutacağı bir mezar yok, sadece her gün insanın içine işleyen bir sessizlikleri var." diye konuştu.

Osmani, Cumhurbaşkanlığı Liyakat Madalyası'nı Kosova halkı adına verdiğini belirterek, Srebrenitsa annelerinin "annelik sevgisinden doğan gücün ilham kaynağı ve sembolü" olduğunu dile getirdi.

Forumda hazır bulunan Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç de Srebrenitsa annelerinin Kosova'da madalya almasından büyük onur duyduğunu kaydederek "Bu kadınlar insanlığın en büyük acısını ve ıstırabını yaşadılar ancak bunu adalet, hafıza ve barış için bir güce dönüştürdüler." dedi.

Madalyalarını Osmani'den alan Srebrenitsa anneleri, dünyaya gerçeği sunduklarını ve yaşanan soykırımın unutulmaması gerektiğini ifade etti.

Yaklaşık 45 ülkeden 1000'den fazla davetlinin katılımıyla gerçekleşen forumda 3 gün boyunca kadın ve kız çocuklarının giderek artan iklim güvenliği tehditleri karşısında daha güvenli şekilde hareket edebilmeleri için gerekli politika ve araçların belirlenmesi ele alınacak.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'da, 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar ise toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Aradan 30 yıl geçmesine rağmen 1000'den fazla soykırım kurbanının cesedine henüz ulaşılamadı.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Osmani'den Srebrenitsa Annelerine Madalya - Son Dakika

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