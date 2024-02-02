Osmaniye\'de 12 kaçak göçmen yakalandı, bir sürücü tutuklandı

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OSMANİYE'de polisin uygulama noktasında durdurduğu araçlarda Suriye ve Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan araç sürücülerinden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu çerçevede, şüphe üzerine durdurulan otomobilde Afganistan uyruklu 6, hafif ticari araçta ise biri bagajda olmak üzere Suriyeli 6 kaçak göçmen yakalandı. Yapılan incelemede göçmenlerin yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptıkları anlaşıldı.

Kaçakları batı illerine taşıyan Suriye uyruklu Abdurrezzak E., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, diğer araç sürücüsü İsmail K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 12 kaçak göçmen, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA)