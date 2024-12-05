Osmaniye\'de 14 Köy Evi Hak Sahiplerine Teslim Edildi

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OSMANİYE'de yapımı tamamlanan 14 köy evinin anahtarı hak sahiplerine teslim edildi.

Merkez Issızca Köyü'nde yapımı tamamlanan 14 köy evinin anahtarı hak sahiplerine teslim edildi. Düzenlenen programa İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hamit Coşkun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hamdi Görkem Gençtürk, AFAD İl Müdür Vekili Mehmet Berşan Uçar katıldı.

Programda konuşan Vali Erdinç Yılmaz, "Kıymetli hemşerilerimize hayırlı olmasını, huzur ve sağlık içinde oturmalarını diliyoruz. Konutlarımız gerçekten çok güzel, hemşerilerimiz çok memnun. Güle güle otursunlar. Vatandaşlarımızı mutlu huzurlu görmek bizim en büyük mutluluğumuz" dedi.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,