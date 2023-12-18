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1 Ocak 2024'ten itibaren lokanta, restoran, kafe ve pastaneler fiyat listelerini giriş kapısı ve masalara koyacak•
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Osmaniye'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Rızaiye Mahallesi 1084 sokakta iki grup arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada bıçaklanan Tayfun Akıncı (26) olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan Mehmet Furkan A, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis, olaya karışan şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika