Osmaniye'de Şüpheli Ölüm: Eş ve Arkadaş Tutuklandı

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Osmaniye'de bir kişinin kaldırıldığı hastane ölümüne ilişkin eşi ve eşinin erkek arkadaşı tutuklandı.

Sebile Y, katıldığı bir televizyon programında, 2 Nisan'da rahatsızlanan ve tedavi gördüğü Osmaniye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden eşi Mehmet Y'nin ölümüne erkek arkadaşı Mustafa S'nin içirdiği çorbanın neden olduğunu ileri sürdü.

Polis, Sebile Y. ve erkek arkadaşı Mustafa S'yi İstanbul'daki televizyon stüdyosunda gözaltına aldı.

Osmaniye'ye getirilen 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.