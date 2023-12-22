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Osmaniye'de deprem konutları inşaatı devam ediyor - Son Dakika
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Osmaniye'de deprem konutları inşaatı devam ediyor

Osmaniye'de depremzedeler için TOKİ tarafından yapılan 3 bin 875 konuttan 130'unun kaba inşaatı tamamlandı. İnşaat çalışmaları hızla devam ediyor.

Osmaniye\'de deprem konutları inşaatı devam ediyor
22.12.2023 - 11:11,  Güncelleme: 11:21
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Osmaniye'de depremzedeler için Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşasına başlanan 3 bin 875 deprem konutun yer alacağı 211 bloktan 130'unun kaba inşaatı tamamlandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kent merkezi ve ilçelerinde, evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Vali Erdinç Yılmaz, AA muhabirine, Osmaniye merkez ve ilçelerinde kalıcı deprem konutlarının yapımının sürdüğünü anlattı.

Kent merkezi ve ilçelerde yapımına başlanan 3 bin 875 konutun inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldığını aktaran Yılmaz, "TOKİ tarafından Osmaniye genelinde toplam 211 bloktan oluşan 3 bin 875 kalıcı deprem konutu yapılmaktadır. Söz konusu 211 bloktan 130'unun kaba inşaatları tamamlanmış olup, ince imalatları devam etmektedir. Geriye kalan 81 bloğun ise inşaat yapımı, hızlı bir şekilde devam etmektedir." diye konuştu.

İlçelerdeki kalıcı konut inşaatları

Yılmaz, Toprakkale ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde 152 konuttan oluşan 7 bloğun ve Sumbas ilçesi Karamerli Mahallesi'nde 190 konuttan oluşan 12 bloğun tamamının da bitme aşamasına geldiğini belirtti.

Düziçi ilçesi Gökçeçayır Mahallesi'nde 1209 konuttan oluşan 65 bloktan 44'ünün ince işlerinin sürdüğünü anlatan Yılmaz, geriye kalan 21 bloğun ise kaba inşaatının devam ettiğini söyledi.

Vali Yılmaz, Hasanbeyli ilçesi Merkez Mahallesi'nde de 504 konuttan oluşan 37 bloğun 24'ünün ince, geriye kalan 13 bloğun kaba inşaatıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

"Konutlar ileri teknoloji kullanılarak yapılmaktadır"

Osmaniye merkezde yapımı süren 190 bloktan oluşan 1820 konutun da yapımının devam ettiğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"1820 konuttan oluşan 90 bloğun 43'ünün ince imalatları yapılmakta olup, geriye kalan 47 bloğun ise kaba imalatları devam ediyor. Konutlar gerçekten standartları yüksek, depreme dayanıklı, son derece ileri teknoloji kullanılarak yapılmaktadır. Bizler de kıymetli hemşerilerimizim en kısa zamanda bu konutlara kavuşmaları için var gücümüzle çalışıyoruz. Konutlarımızın bir an evvel bitirilip kıymetli hemşehrilerimize teslim edilmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu konutlarımızın, kıymetli hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA
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