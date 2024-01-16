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Osmaniye'de Dere Yatağındaki Kayalığa Düşen Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Osmaniye'de Dere Yatağındaki Kayalığa Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

Osmaniye'de Karaçay Deresi yatağında kayalık üzerinde hareketsiz bir kişinin olduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

16.01.2024 - 07:41,
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OSMANİYE'de dere yatağındaki kayalığa düştüğü belirlenen Ekrem Gür (64), hayatını kaybetti.

Merkez Karaçay Mahallesi Karaçay Deresi yatağında kayalık üzerinde hareketsiz birisinin olduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ekrem Gür'ün öldüğü belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemede dereye yatağına düştüğü belirlenen Gür'ün cenazesi otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Osmaniye\'de Dere Yatağındaki Kayalığa Düşen Kişi Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Osmaniye'de Dere Yatağındaki Kayalığa Düşen Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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