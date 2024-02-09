Osmaniye'de Narkogüç-48 Operasyonunda 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Osmaniye'de Narkogüç-48 Operasyonunda 5 Şüpheli Tutuklandı

Osmaniye'de gerçekleştirilen 'Narkogüç-48' operasyonları kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyonlarda, 2 bin 950 kilogram skunk, 647 hap, 327,51 gram bonzai, 50,73 gram metamfetamin, 33 sentetik ecza, ruhsatsız tabanca, tüfek ve 23 bin 235 lira ele geçirildi.

09.02.2024 15:27  Güncelleme: 15:29
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OSMANİYE'de, 'Narkogüç-48' operasyonları kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik 48 ilde düzenlenen 'Narkogüç-48' operasyonları kapsamında kentte belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında, hassas burunlu narkotik köpek ile yapılan aramalarda, 2 bin 950 kilogram skunk, 647 hap, 327,51 gram bonzai, 50,73 gram metamfetamin, 33 sentetik ecza, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, tüfek, 23 bin 235 lira para ele geçirildi. Narkotik ekipleri, adreslerdeki 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen İsa K., Halid Y., Abdullah A., İbrahim E. ve Abdurrahman K., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler, Ö.A., F.S., M.Ç. ve Y.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Osmaniye\'de Narkogüç-48 Operasyonunda 5 Şüpheli Tutuklandı
Kaynak: DHA

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