Osmaniye'de Otomobilde Uyuşturucu Ele Geçirildi, Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
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Osmaniye'de Otomobilde Uyuşturucu Ele Geçirildi, Sürücü Tutuklandı

Osmaniye'de yapılan bir operasyonda durdurulan bir otomobilde satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi. Araçta yapılan aramada 646 adet uyuşturucu hap, metamfetamin, bonzai ve kubar esrar bulundu. Sürücü tutuklanırken, araçtaki Suriye uyruklu kişiler sınır dışı edildi.

12.02.2024 15:54
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OSMANİYE'de durdurulan otomobilde satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi; gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timleri, Yunus Emre Mahallesi'nde devriye görevi sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan detaylı aramada, ayrı ayrı poşetlerde satışa hazır şekilde 646 adet uyuşturucu hap, 28,09 gram metamfetamin, 0,99 gram bonzai ve 0,47 gram kubar esrar ele geçirildi. Sürücü Halid E. (25), gözaltına alınıp, tutuklanırken; araçtaki Suriye uyruklu A.K.(27), M.H. (28) ve S.H. (26) sınır dışı edildi. (DHA)

Osmaniye\'de Otomobilde Uyuşturucu Ele Geçirildi, Sürücü Tutuklandı
Kaynak: DHA

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