Osmaniye'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Osmaniye'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Osmaniye\'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
22.02.2026 17:09
Osmaniye\'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Osmaniye'de aniden bastıran sağanak yolları göle döndürdü, ev ve iş yerlerini su bastı.

OSMANİYE'de aniden bastıran sağanak nedeniyle yollar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Kent merkezinde ve Toprakkale ilçesinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yollar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Sürücüler, trafikte araçları ile ilerlemekte güçlük çekti. Caddede ilerleyen bir motosiklet, çamura saplandı. Sürücüye çevredeki vatandaşlar yardım edip, motosikletini çamurdan çıkardı. Yaşanan anlar, cep telefonuyla görüntülendi. Yaklaşık 20 dakika etkili olan sağanağın etkisini yitirmesinin ardından belediye ekipleri, tahliye çalışması başlattı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

SON DAKİKA: Osmaniye'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
