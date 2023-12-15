Osmaniye\'de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere yapılan operasyonda 1 kilo 415 gram sentetik uyuşturucu, 12 uyuşturucu hap ile kurusıkı tabanca ele geçirildi, 9 zanlı gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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