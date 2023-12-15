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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama - Son Dakika
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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı. Operasyonda 1 kilo 415 gram sentetik uyuşturucu, 12 uyuşturucu hap ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Osmaniye\'de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
15.12.2023 - 10:01,
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Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere yapılan operasyonda 1 kilo 415 gram sentetik uyuşturucu, 12 uyuşturucu hap ile kurusıkı tabanca ele geçirildi, 9 zanlı gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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