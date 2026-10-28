Osmaniye Hasanbeyli'de kadınlar kooperatifle ev ürünlerini satarak gelir elde ediyor - Son Dakika
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Osmaniye Hasanbeyli'de kadınlar kooperatifle ev ürünlerini satarak gelir elde ediyor

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Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesine bağlı Yanıkkışla köyünde kadınlar, martta kurdukları kooperatifle evde yaptıkları turşu, börek ve baharatları satarak gelir elde etmeye başladı. Kooperatif, salep yetiştiriciliği yapmayı ve turşu evi açmayı hedefliyor.

MUZAFFER ÇAĞLIYANER Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde köylü kadınlar kurdukları kooperatifle evde yaptıkları ürünleri satarak gelir elde ediyor.

İlçeye bağlı Yanıkkışla köyünde bir araya gelen kadınlar, Tarım ve Orman Bakanlığının kırsalda yaşayan kadınların tarımsal üretimde aktif rol almasını sağlamak amacıyla başlattığı "Kadın Emeği ile Salep Yetiştiriciliği" projesine başvurdu.

Proje kapsamında kadınlar, mart ayında Yanıkkışla Köyü Topraktan Lezzetler Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifini kurdu.

Evde yaptıkları turşu, börek, kömbe, yufka gibi ürünlerin yanı sıra büyük bir emekle hazırladıkları baharatları ve kurutulmuş meyveleri kooperatif aracılığıyla satan kadınlar gelir elde etmeye başladı.

"Salep yetiştiriciliği yapacağız"

Kooperatif Başkanı Ebru Kübra Yılmaz, AA muhabirine, güçlerini birleştirdikleri kadınlarla güzel çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Şu anda evde yaptıkları ürünleri satarak kadınların aile bütçesine katkı sağladıklarını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Daha da güzel projelere imza atacağız. En önemli projemiz salep. Salep yetiştiriciliği yapacağız, kısa zamanda yumrularımız gelecek ve dikimini yapacağız. Salebi sadece topraktan hasat ettikten sonra yumru olarak satmak istemiyoruz. Biz bulunduğumuz yere kahvaltı evi ve çay bahçesi açmak istiyoruz. Salebi de burada hem içecek hem de dondurma olarak satmak istiyoruz."

Yılmaz, kooperatif olarak bölgede yoğun olarak yetiştirilen lahananın da tanıtımı ve coğrafi işaret tescili alması için çalışmalar yapacaklarını dile getirdi.

Köyde bir turşu evi kurmayı hedeflediklerini belirten Yılmaz, "Sadece lahana değil, kendi ürettiğimiz biber, domates, acur, kornişon, karışık ve sadece turşular bunları köy usulü, içeriğini değiştirmeden yapıp pazarlamak istiyoruz. Biz dağlık, kırsal bölgedeyiz, buradaki kadınların kalkınması için kar amacı gütmeden, kadınlarımızın, gençlerimizin bir gelir elde etmesi için çalışmalar sürdürüyoruz." diye konuştu.

Kooperatif üyesi Vildan Aslan da köydeki kadınların genelde tarla işleri ve hayvancılıkla uğraştığını dile getirdi.

Kooperatifin kurulmasıyla hep birlikte daha güzel şeyler yapmaya başladıklarını anlatan Aslan, yaptıkları ürünleri satarak gelir elde ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA
HasanbeyliOsmaniyeEkonomiGüncelKadınSon Dakika

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