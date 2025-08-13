Osmaniye’de 4.1 büyüklüğünde deprem

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede hafif şekilde hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 17.45'te merkez üssü Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 5.12 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, bölgede hafif şekilde hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.