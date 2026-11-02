Osmaniye Sumbas\'ta 4.2 büyüklüğünde deprem oldu, olumsuzluk yaşanmadı

OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhengi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 20.58'de merkez üssü Osmaniye'nin Sumbas ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhengi bir olumsuzluk yaşanmadı.