ÖSYM Başkanı Ersoy, Bakan Tekin'i ziyaret ederek sınav süreçlerini görüştü

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'u kabul etti.

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hocamızı ziyaret ettik, yeni dönem planlamalarımız ve sınav süreçlerimize dair istişareler gerçekleştirdik. Kıymetli Bakanımıza misafirperverlikleri sebebiyle çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.