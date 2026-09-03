ÖSYM Başkanı Ersoy, Bakan Tekin'i ziyaret ederek sınav süreçlerini görüştü
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i makamında ziyaret etti. Görüşmede yeni dönem planlamaları ve sınav süreçleri ele alındı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'u kabul etti.
Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hocamızı ziyaret ettik, yeni dönem planlamalarımız ve sınav süreçlerimize dair istişareler gerçekleştirdik. Kıymetli Bakanımıza misafirperverlikleri sebebiyle çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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