ÖSYM Başkanı'ndan Saldırı Mesajı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okullarda meydana gelen silahlı saldırılarda vefat eden öğretmen ve öğrencilere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Acımız çok büyük. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da meydana gelen menfur saldırılar, aziz milletimizi derin bir yasa boğdu. Saldırılarda vefat eden öğretmen ve öğrencilerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, acılı ailelerimize Allah'tan sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.