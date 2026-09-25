ÖSYM hafta sonu 3 sınav düzenleyecek - Son Dakika
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ÖSYM hafta sonu 3 sınav düzenleyecek

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca cumartesi Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2026/10 İngilizce), pazar günü ise Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2026-HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2026-İYÖS) yapılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca cumartesi Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2026/10 İngilizce), pazar günü ise Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2026-HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2026-İYÖS) yapılacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, e-YDS 2026/10 İngilizce, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de e-Sınav merkezlerindeki 48 salonda düzenlenecek.

Adaylar, saat 13.45'te başlayacak sınava saat 13.30'dan sonra alınmayacak. Adaylara 80 sorudan oluşan test için 180 dakika süre verilecek, ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar ise 30 dakikaya kadar ilave sürelerini kullanabilecek.

Sınav sonuçları, sınavın uygulandığı gün açıklanacak.

HMGS ve İYÖS'ün sonuçları 22 Ekim'de duyurulacak

Açıklamaya göre, 17 ildeki 18 sınav merkezinde düzenlenecek 2026-HMGS/2 için 43 bina ve 677 salon kullanılacak.

2026-İYÖS ise 8 ildeki 9 sınav merkezinde düzenlenecek. Bu sınav için 11 bina ve 79 salon kullanılacak.

Sınavlar test şeklinde olacak ve çoktan seçmeli 120 sorudan oluşacak. Sınavlarda ortak soru yer alabilecek. 100 puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak.

Sınavlar, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 155 dakika olacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

2026-HMGS/2'ye hukuk fakültesinden mezun olanlar ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olmak suretiyle denklik belgesi almış bulunanlar girebilecek.

2026-İYÖS'a ise hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az 4 yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olanlar katılacak.

Ek süre kullanması uygun görülen adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Sınavların sonuçları 22 Ekim'de açıklanacak.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık tutulacak. Adaylar, sınavlara girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

26 bin 287 aday hafta sonu sınavlara katılacak

Açıklamada sınavlara ilişkin görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, cumartesi uygulanacak e-YDS'ye 5 bin 321, pazar günü yapılacak 2026-HMGS/2'ye 19 bin 276, 2026-İYÖS'a ise 1690 olmak üzere 26 bin 287 adayın sınavlara katılacağını bildirdi.

Emniyet görevlisi dahil 3 bin 398 kişinin sınavlarda görev yapacağını aktaran Ersoy, sınavlara başvuran 81 engelli aday için uygun sınav ortamı oluşturulduğunu belirtti.

Sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulduğunu, bu kapsamda 140 adayın bu haktan yararlandığını kaydeden Ersoy, "Ayrıca ceza infaz kurumlarında sınava uygun hale getirilen 4 bina, HMGS için kullanılacak. Sınavlara katılacak adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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