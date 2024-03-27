ÖSYM, uluslararası sempozyumda yapay zeka ve yeni sınav uygulamalarını ele alacak - Son Dakika
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ÖSYM, uluslararası sempozyumda yapay zeka ve yeni sınav uygulamalarını ele alacak

ÖSYM, uluslararası sempozyumda yapay zeka ve yeni sınav uygulamalarını ele alacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği halinde düzenleyecekleri uluslararası sempozyumda, yeni sınav uygulamalarından yapay zekanın kullanımına kadar birçok konunun ele alınacağını bildirdi. Sempozyumda, 4 beceri temelli test uygulamaları ve yapay zeka yardımıyla soru üretilmesi gibi güncel sınav yaklaşımları da değerlendirilecek.

27.03.2024 11:47  Güncelleme: 11:51
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ekim ayında Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği halinde düzenleyecekleri uluslararası sempozyumda, yeni sınav uygulamalarından yapay zekanın kullanımına kadar birçok konunun yer alacağını bildirdi.

Ersoy, yazılı açıklamasında, ÖSYM'nin 50. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında, MEB ile ortaklaşa 4- 6 Ekim'de Ankara'da düzenleyecekleri Uluslararası Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sempozyumu'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ÖSYM'nin 50. yılına ilişkin Ersoy, "ÖSYM, Türkiye'nin en köklü kurumlarından biridir. Adil sınav uygulamalarımız ile herkese eşit şekilde ulaşıyor ve imkan sunuyoruz. Bu doğrultuda, ölçme alanında yeni yaklaşımları da yakından takip ediyor, sınav uygulamalarını bu yeni yaklaşımlar çerçevesinde geliştirmek için gayretle çalışıyoruz. ÖSYM'nin yarım asra dayanan kazanımlarını değerlendiriyor, kurumsal olarak yeni hedefler belirliyoruz. Hedefimiz her zaman çok daha iyisi, çok daha verimli olandır." ifadelerini kullandı.

"Ölçme alanında bilgi şöleni"

Ersoy, bir taraftan kendi bünyelerindeki AR-GE çalışmalarını sürdürürken diğer taraftan da küresel ölçekte sınav ve ölçme alanındaki yenilikleri yakından takip ettiklerini anlattı. Bayram Ali Ersoy, bu doğrultuda MEB ve ÖSYM işbirliğiyle düzenleyecekleri sempozyuma ilişkin, "Bu sempozyumu ölçme alanında bilgi şöleni olarak görmek çok daha uygun olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün birikiminden ve insan gücünden en verimli şekilde istifade etmek istediklerini ve iki kurum olarak bu yönde çalıştıklarını anlatan Ersoy, katkıları için Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e teşekkür etti.

"Çok kıymetli birikim ortaya çıkacak"

Bayram Ali Ersoy, sempozyum ile ölçme ve değerlendirme açısından kıymetli birikimin ortaya çıkacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Kapsamlı araştırmaların sunulacağı ve alanın önde gelen isimlerinin davetli konuşmacı olarak katılacağı sempozyumumuzda 4 beceri temelli test uygulamaları ve yapay zeka yardımıyla soru üretilmesi başlıklarının da yer aldığı güncel sınav yaklaşımları kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Yenilikçi ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarıyla ilgili konuları kapsayan sempozyumumuzun tema ve alt temaları, https://symp2024.osym.gov.tr/Symposium/ internet sayfamızda yer alıyor. Sözlü bildiri sunumlarına yer verilecek sempozyumumuzun dili Türkçe ve İngilizce olacak. Bildiriler, tam metin veya makale olarak yayımlanmak üzere sürece dahil edilecek."

ÖSYM Başkanı Ersoy, alana ilgi duyan akademisyen, eğitimci ve tüm paydaşları bildirilerini sunmak ve dinleyici olarak katılmak üzere sempozyuma davet etti.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı, Bayram Ali Ersoy, Sempozyum, Eğitim, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖSYM, uluslararası sempozyumda yapay zeka ve yeni sınav uygulamalarını ele alacak - Son Dakika

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