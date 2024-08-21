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ÖSYM ve Yunus Emre Enstitüsü'nden iş birliği protokolü

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ile Yunus Emre Enstitüsü arasında ortak çalışma alanlarına yönelik protokol imzalandı. Protokol kapsamında, 4 temel dil becerisini ölçen Türkçe sınavları ve Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı alanlarında iş birliği yapıldı.

21.08.2024 11:16
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ÖSYM ve Yunus Emre Enstitüsü'nden iş birliği protokolü

ANKARA - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ile Yunus Emre Enstitüsü arasında ortak çalışma alanlarına yönelik protokol imzaladı. Protokol kapsamında, 4 temel dil becerisini ölçen Türkçe sınavları ve Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı alanlarında iş birliği yapıldı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 4 temel dil becerisini ölçen Türkçe sınavları ve Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı alanlarında iş birliği yapmak üzere protokol ÖSYM Başkanlığı'nda imzaladı. Protokol imza programına ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy ve Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy katıldı.

"Türkiye'de öğrenim görmek isteyen yabancı öğrenci sayısı her geçen yıl artmaktadır"

Yapılan protokol ile ilgili bilgi veren ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Yunus Emre Enstitüsü ülkemizin, Türk kültürünün ve ana dilimiz Türkçenin dünyanın dört bir yanında tanıtılmasına ve ülkemize olan ilginin artmasına gönül vermiş bir kurumdur. Yunus Emre Enstitüsü'nün de emekleri ile ülkemize olan ilginin artmasıyla birlikte Türkiye'de öğrenim görmek isteyen yabancı öğrenci sayısı her geçen yıl artmaktadır. ÖSYM olarak eşit, adil ve şeffaf bir ölçme süreci sunmak amacıyla yabancı öğrencilerin üniversitelere yerleşmesinde kullanmak üzere puan aldıkları TRYÖS sınavını 2023 yılında tekrar uygulamaya geçirdik. 2024 yılında KKTC dahil 32 ülkede TR-YÖS 1 uygulamasını yaptık. 27 Ekim'de uygulayacağımız TR-YÖS 2'de ülke sayısının çok daha artacağını öngörüyoruz. Ayrıca 2025 yılında uygulanmaya başlayacak olan 4 beceri temelli uluslararası öğrenciler için Türkçe sınavını geliştirme çalışmalarımız devam etmektedir. Dolayısıyla ülkemiz adına nitelikli çalışmalar yürütmek ilkesini benimsemiş iki kurumun etki ve çalışma alanlarının kesiştiği görülmektedir. Kadim dilimiz Türkçe üzerine yapılan çalışmaların artması ve niteliğinin geliştirilmesi, ülkemizin uluslararası alanda doğru temsili adına kurumlar arası iş birliğinin önemi büyüktür. Bu bağlamda kurumlar arasında deneyim ve bilgi paylaşımını sağlamak, kurum personellerinin eğitimlerinde karşılıklı destek olmak amacıyla Yunus Emre Enstitüsü ile protokol imzalanmıştır" diye konuştu.

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy de yaptığı konuşmada ÖSYM ile protokol yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Siz değerli Başkanımıza, bu protokolde emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. ÖSYM gibi dünya çapında işlere imza atan, dünyanın en önemli kuruluşları arasında yer alan bu kurumla iş birliği protokolü imzalıyoruz. İki kurumu birbirine yaklaştırmak için burada bulunuyoruz. Tekrar teşekkür ediyorum. Farklı alanlarda da iş birliğimizi devam ettireceğiz" dedi.

ÖSYM ve Yunus Emre Enstitüsü\'nden iş birliği protokolü
Kaynak: İHA

Türkiye, Ösym, Kamu, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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