Otel İnşaatında İşçi Düşerek Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde otel inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti.
Belek turizm merkezindeki bir otel inşaatında işçi olarak çalışan Musa Laçin (28), dengesi kaybederek dördüncü kattan düştü.
Çağrılan sağlık ekiplerince yapılan incelemede Laçin'in olay yerinde öldüğü belirlendi.
Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Laçin'in cenazesi, memleketi Batman'da toprağa verilecek.
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