Otel sahibi Halit Ergül hakim karşısında: Personelin dikkatsizliği yüzünden herkes bedel ödüyor

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı dava dördüncü gününde devam ediyor.

KARTALKAYA FACİASINDA OTEL SAHİBİ HAKİM KARŞISINDA

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmanın dördüncü gününde otelin sahibi Halit Ergül, hakim karşısına çıktı. Savunma yapan Ergül, sorumluluğu personellerine atmaya çalıştı.

"BİR PERSONELİN DİKKATSİZLİĞİ YÜZÜNDEN HERKES BEDEL ÖDÜYOR"

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardıklarına göre Ergül şunları söyledi: "Otelde dolaşırken kepçe operatörü geldi. İtfaiyenin yanaşacağı yerde misafir araçları vardı. Tereddüt etti, 'Pahalı araçlar' dedi. Ben de 'Geç, tereddüt etme' dedim. Olayın mutfaktaki 'şov bölümü'nden çıktığını düşündüm. Oradaki 300 personelden birinin dikkatsizliği yüzünden herkes bedel ödüyor. Bilirkişi raporunda gazla ilgili sorun olduğu, gaz sisteminin düzgün olması hâlinde yangının kendi kendine sönümlenebileceği yazıyor.

"AYGAZ'IN DA KUSURLU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Sonradan öğrendiğime göre Aygaz ile yıllık sözleşmemiz varmış. Yılda iki defa denetim yapılması gerekiyormuş ama yapılmamış. Aygaz A.Ş.'nin de kusurlu olduğunu düşünüyorum. Ben Kartalkaya'ya çıktığımda Grand Kartal'ın sisteminde eksikler olduğunu söyledim. Hatta 'ağzını kestim' diye bir ifadem var. Bu ciddi bir eksikliktir.

İş güvenliği konusunda personelin çoğu 'Aman bana sıçramasın' diyerek 'Ben Gazelle'de çalışıyorum, sigortam orada' demeye başladı. Bu tür işleri otelde Kadir Özdemir yapıyordu. Bazı belgelerde 'Bu imza benim değil' diyenler bile oldu.

"SİGORTADAN PARA ALMAK İÇİN YANGIN ÇIKARDI" İDDİALARINA YALANLAMA

Hakkımda 'Sigortadan para almak için yangın çıkarttı' gibi iddialar ortaya atılmış. Bu iddiaların kaynağı sosyal medya mı bilmiyorum ama kesinlikle doğru değil. Benim çocuklarım da oradaydı. İnsan değilsem bile bile onları niye orada yatırayım?

"GRAND KARTAL'DA SÜREKLİ BİR ELEKTRİKÇİ YOKTU"

12. katta özel misafir kalmıyordu. Asansör çıkmaz oraya. 11. katın kamera kayıtları incelendiğinde boş olduğu görülecektir. Özel misafir ağırlama gibi bir durum yoktu.

Elektrikçi konusu da eksikti. Grand Kartal'da sürekli bir elektrikçi yoktu. Kartal A.Ş.'ye bağlı Bayram ve Hüseyin vardı. Hüseyin yazın Gazelle'de duruyordu. Tahsin sezon başında yardım etmek için gelmişti. Bayram ve Hüseyin'in ricasıyla yardım etmeye geldiklerini duydum."