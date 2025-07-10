Polise yumruk atmaya kalktı! Kartalkaya davasında mahkeme salonu karıştı

Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili duruşmada verilen ara öncesi savunma yapan otel sahibi Halit Ergül'ün çapraz sorgusuna geçildi.

OTEL SAHİBİ: KEŞKE BİZİ DE MÜHÜRLESELERDİ DE BU OLAY YAŞANMASAYDI

Ergül çapraz sorguda şunları söyledi: "En son denetlemede bile bize spring sistemi ile ilgili bir şey söylenmedi. Denetlemeler de normal çıktığı için bilmiyorum. Bizden sonra bin 500 otel mühürlendi. Keşke bizi de 15 gün mühürleselerdi bu olay yaşanmasaydı. Otelde denetimlerden tam olarak geçiyorduk. Turizm İşletme Belgesinde 12'inci kat var. Yapı iskan ruhsatında görülüyor mu bilmiyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından müşteri şikayeti nedeniyle daha önce cüzi bir ceza yedik. Onun dışında ceza yemedik. Otelde üst yönetim yetkisi bendedir ve kimseye devretmedim. Denetime gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerini otelde ücretsiz konuk etmedim. Odalarda sigara içiliyor diye çalışanlarıma dedektörleri kapatın talimatı vermedim. Arabaları yangın sırasında garajdan çekin diye talimat vermedim" dedi.

"BEN 2.5 AYDIR UYUMUYORUM"

Mağdur avukatının 'Yangına ilişkin kusurunuz var hiç pişmanlık duyuyor musunuz?' şeklindeki soruya Ergül, "Cevap vermek istemiyorum" dedi. Mağdur avukatı tekraren "Pişman mısınız buradaki aileler en azından üzgün olduğunuzu söylemenizi bekliyor" derken Ergül, "Ben 2.5 aydır uyumuyorum. İnsan olan buna üzülmez mi benim huzurum yok" diye cevap verdi.

MAHKEME SALONUNDA ARBEDE ÇIKTI

Sonrasında yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin sanığa bir soru sorduğu sırada Halit Ergül'ün avukatı, sorulan soruların esasa uygun olmadığını söyledi. Yüksel Gültekin de avukata 'Sana mı soracağım sorularımı, müdahale ediyorsun. Benim 8 tane canım gitti" dedi. 2 avukat arasında sözlü tartışma başladı. Avukatlar tartıştığı sırada Halit Ergül'ün kızlarından Ceyda Hacıbekiroğlu'nun eşi Bekir Hacıbekiroğlu ile mağdur aileleri arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüdü ve arbedeye dönüştü. Çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

OTEL SAHİBİNİN DAMADI, POLİSE YUMRUK ATMAYA KALKTI

Hacıbekiroğlu, kendisini salondan çıkarmak isteyen görevli polislere de yumruk atmaya çalıştı. Bekir Hacıbekiroğlu, polislerin müdahalesiyle güçlükle salondan çıkarıldı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Salon hızla boşaltılırken, Ceyda Hacıbekiroğlu'nun kocası da polis eşliğinde salondan çıkarıldı. Çıkan olaylar nedeniyle duruşmaya sabah 09.00'a kadar ara verildi.