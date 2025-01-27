Otel Yangını Davasında Yeni Gelişmeler - Son Dakika
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Otel Yangını Davasında Yeni Gelişmeler

Bolu'daki yangında tutuklanan otel müdürü, yangın güvenliği eksikliklerini anlattı.

27.01.2025 17:46
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin tutuklanan Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, Grand Kartal Otel Muhasebe Müdürü Kadir Özdemir'in kendisini arayarak "Belediye evrakına göre Grand Kartal Otel'de genel bir eksikliğin olduğunu, yeni bir müracaatta bulunduklarını, yaptıkları müracaat işlemini hızlandırabilir miyiz?" diye sorduğunu, bunun üzerine konuyu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'e ilettiğini söyledi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Grand Kartal Otel yangınına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan zanlılar arasında bulunan Demir'in, savcılık sorgusundaki ifadelerine ulaşıldı.

Müdür olarak çalıştığı Gazelle Otel'de sorumluluk alanlarının otel ön büro ve satışlarla sınırlı olduğunu, sorumluluk alanı üzerindeki iki kişinin otel sahibi Halit Ergül ile otel müdürü Emir Aras olduğunu anlatan Demir, Grand Kartal Otel'de çalışan idareci ve personeli kısmen bildiğini belirtti.

Gazelle Otel'in iş güvenliği uzmanının bulunduğunu ancak Grand Kartal Otel'in olup olmadığını bilmediğini öne süren Demir, 2024 Aralık sonlarına doğru Muhasebe Müdürü Kadir Özdemir'in kendisine arayıp "Belediyeye verdiğimiz bir evrak var, bu evrakın işlerini hızlandırabilir miyiz?" diye sorduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"(Özdemir) 'Belediye evrakına göre Grand Kartal Otel'de genel bir eksikliğin olduğunu, yeni bir müracaatta bulunduklarını, yaptıkları müracaat işlemini hızlandırabilir miyiz?' dedi. Ben de (Bolu Belediye Başkan Yardımcısı) Sedat Gülener'e bu konuyu telefonda ilettim. Telefonda 'Konunun içeriğine vakıf değilim ancak evrak sürecini hızlandırabilir miyiz?' dedim. Sedat Gülener de bana Grand Kartal Otel'in ilk denetlemesi ile alakalı herhangi bir şey söylemedi. Otelde eksiklik olup olmadığına ilişkin herhangi bir sözü olmadı. Kendisi ikinci müracaat ile ilgili bana 'Konuyu öğrenelim yardımcı olurum.' dedi. Bu konu ile ilgili Sedat Gülener'le telefonla görüşmüşlüğüm ya birdir ya da ikidir. Daha fazlasını hatırlamıyorum. Ben ikinci müracaat için görüşme yapmıştım. İşlemin olumlu sonuçlandığını Kadir Özdemir bana söylemiştir.

Sedat Gülener bizim otelde kalmadı. En son geçen yıl bizim otelde ailesiyle ücretini ödeyerek kalmıştı. Ben Sedat Gülener'i yaklaşık 1 yıldır görmüyorum. Emir Aras ile Sedat Gülener'in bir yakınlığı olduğunu zannetmiyorum. Emir Bey'in Bolu'da çok az tanıdığı vardır."

"Gazelle Otel'de yangın tatbikatı 2025 yılında yapılmadı"

Gazelle Otel'de 2025'te yangın tatbikatı yapılmadığını kaydeden Demir, 2023 veya 2024'te yapılan yangın tatbikatı ve neticesinin iş sağlığı ve güvenliği defterine kaydedildiğinden bahsederek, şöyle devam etti:

"Gazelle Otel'in yangın uygunluk raporunun olmadığını biliyorum. Turizm Bakanlığının akredite firmaları var. 2023 yılından beri bunlar her yıl denetim yapıyorlar. İsimleri hatırlamıyorum ancak bunlar kayıtlarda var. Her ikisini de kayıtlardan çıkarıp getirebilirim. Grand Kartal Otel'i de Gazelle Otel'i de hizmet alınan şirketlerin denetlediğini biliyorum.

Gazelle Otel'in teknik personelinden Tahsin Pekcan sorumludur. Grand Kartal Otel'de teknik personel yönünden ihtiyaç olduğunda otele gönderilecek elemanlar Tahsin Pekcan'ın bilgisi ve izni ile giderler. Tahsin Pekcan otel yönetimine gidecek personeli sunar. Otel yönetimi de buna izin verir. Gazelle Otel'in yönetiminde Halit Ergül, Emir Aras ve ben varım. Her iki otelin yönetiminde de Halit Ergül ile Emir Aras vardır. Söyleyeceklerim bundan ibarettir."

Kaynak: AA

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