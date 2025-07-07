Otel Yangınında Ailemi Kaybettim - Son Dakika
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Otel Yangınında Ailemi Kaybettim

Otel Yangınında Ailemi Kaybettim
07.07.2025 15:58
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Bolu'daki otel yangınında 8 ailesini kaybeden avukat Yüksel Gültekin, adalet talep etti.

'BÜTÜN AİLEMİ KAYBETTİM'

Bolu'daki otel yangınında oğulları Bilal Gültekin, Enes Gültekin, kızı Rümeysa Gültekin, gelini Sena Gültekin ve 4 torunu olmak üzere toplam 8 yakınını kaybeden Avukat Yüksel Gültekin, duruşmadan çıktıktan sonra açıklama yaptı. Yüksel Gültekin, "Yaklaşık 1 saat boyunca devam eden yangında 2-3 kere odalarına çıkan, inen otel sahiplerinin aileleri 13'üncü kattaydı. Benim evladım Rümeysa, Bilal ve Enes 6"cı kattaydı. Netice itibarıyla garajdaki 2 arabayı, örtbas etme derdine düşmeselerdi; şu an burada netice itibarıyla belki bir mal zararıyla kurtulabilecek bir olay maalesef tarihi bir faciaya döndü. 61 yaşındayım, eşim de öyle. Bütün ailemi kaybettim. Yaşadığımız süre boyunca bizim artık hayatta tek gayemiz var. Bu olaya sebep olan, irili ufaklı, resepsiyonistinden tutun da otel sahibinden, müdürüne kadar kim varsa cezalandırılması. Savcıya da çok teşekkür ediyorum. Titiz bir soruşturma yürütüldü. Mesleki olarak da bunun takipçisiyim. Ama maalesef bu olayda en az onlar kadar şu an yargılananlar kadar suçlu; belki daha suçlu olan Turizm Bakanlığı yetkilileri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri. Kanunu koruma kılıfı altında maalesef huzura getirilmediler. Bizim tek görevimiz var. Bu konuda sizlerden de duyarlılık ve destek rica ediyoruz. Adalet Bakanımızın bir sözü var. Adalet Bakanımız diyor ki; 'hiç kimse hukuk ve kanunlar karşısında layüsel değildir.' 35 yıllık bir avukat olarak, aynen katılıyorum" diye konuştu.

'BU OLAYI UNUTMAYIN, UNUTTURMAYIN'

Adalete güvendiğini vurgulayan Gültekin, "Bu davanın asla siyasallaşmasını arzu etmiyorum. Netice itibarıyla şu suçun şahsiliği prensibi gereğince ben suçluların kulağından tutup, bu yargılamanın önüne çıkarılmasını istiyorum. Yaşadığım sürece, nefes aldığım sürece tüm çabam ve diğer ailelerin çabası bunun için olacaktır. Sizden ricam şu; bu olayı unutmayın, unutturmayın. Bu güzel evlatlarımın adını yaşatacak hayır müesseseleri kuracağız. Bu hususta bir vakıf da kurduk. Bugün yarın hayata geçecek. İnşallah evlatlarımızın hayır kapılarını kapanmayacak eserler kazandıracağız" dedi.

'BEN MEZARA İKİ KERE GİDİYORUM'

Gültekin, "Takdir edersiniz ki sayarken bile insanın yorulduğu 8 tane evlat. Ben mezara iki kere gidiyorum. Bir sabah gidiyorum, bir öğleden sonra gidiyorum. Bu psikolojiyi anlamak mümkün değil. Ben 4 torunuma her gün 3'er tane balon takıyorum. Balon makinesi aldım. Balonlar havada uçtuğu zaman onlar canlı gibi geliyor. İlk günde çok yol alınmayacağını biliyorum ama bu süreci takip edeceğim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yüksel Gültekin, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Kaza, Bolu, Son Dakika

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