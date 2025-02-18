Otizmli Bireylere İhmal Davası: Spor Eğitmenlerine Hapis İstemi

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OTİZMLİ üç bireyin, 2016 yılında kapatılan İstanbul Otizm ve Yaşam Kulübü Merkezi'nde eğitim gördükleri sırada ihmal sonucu yaralanmalarına sebebiyet verdikleri iddiasıyla spor eğitmeni olan 4 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Sanıklara 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Otizmli bireyler Barış Gedikoğlu, Ahmet Sürücü ve Mustafa Recep Koç'un ailesi, çocuklarının Sarıyer'deki İstanbul Otizm ve Yaşam Kulübü Merkezi'nde eğitim aldıkları sırada yaralandıkları gerekçesiyle 2015 yılında şikayetçi oldu. 7 yıl süren soruşturma sonunda savcılık, mağdur çocukların spor hocalığını yapan Mehmet Arif P., Muhsin Noyan K., Erbil Ç. ve Selçuk T. hakkında 'Kendisini bedenen ve ruhen savunamayacak kişiye karşı ihmal suretiyle basit yaralama' suçlamasıyla 4'er aydan 1'er yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yedinci duruşmaya taraf avukatları, mağdur çocuğun babası Ali Gödekoğlu ve Aile Bakanlığı avukatı katıldı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcılık, sanıkların 'Beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda olan kişiye karşı ihmali davranışla basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde kasten yaralama' suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

MÜTALAADAN

Mütalaada, mağdurlar Ahmet, Barış ve Mustafa Recep'in İstanbul Otizm Spor ve Yaşam Kulübü Merkezi'nde eğitim aldıkları, sanıkların üç mağdurun spor hocalığını yaptıkları belirtildi. Mütalaada, mağdurlar Ahmet, Barış ve Mustafa Recep'in yaralanmalarının eğitim merkezindeki faaliyetler sırasında ve sanıkların görev ve sorumluluklarını ihmal etmelerinin etkisiyle meydana geldiği kaydedildi. Savcı, mütalaasında sanıkların 'Beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda olan kişiye karşı ihmali davranışla basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde kasten yaralama' suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.