Otizmli çocuklar için spor kursları önemli - Son Dakika
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Otizmli çocuklar için spor kursları önemli

Eskişehir'de otizmli 14 yaşındaki Yunus Emre Soyal, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz kursunda karate öğreniyor. Otizm destek eğitimi alan Yunus Emre, spor sayesinde sosyal becerilerini geliştiriyor. Ailesi, çocuklarının sosyalleşmesi ve hayata katılması için spor kurslarına yönlendiriyor. Karate ve yüzme kursları, Yunus Emre'nin fiziksel ve duygusal gelişimine katkı sağlıyor. Özel gereksinimli çocukların ebeveynlerine spor kurslarına katılmaları çağrısı yapılıyor.

30.07.2024 12:17
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Eskişehir'de otizmli 14 yaşındaki Yunus Emre Soyal, sosyal hayata katılmak için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Yenikent Spor Salonu'nda başlatılan yaz kursunda haftada 3 gün karate öğreniyor.

Alparslan ve Canan Soyal çiftinin oğulları Yunus Emre'ye 6 yaşında otizm tanısı konuldu. Otizm destek eğitimi verilen Yunus Emre, bunun ardından yaşıtlarıyla ortaokula başladı.

Soyal çifti, yaşıtlarıyla sosyalleşmesi ve hayata karışması için çocuklarını spora yönlendirerek 2022 yılında yüzme kursuna yazdırdı. Sosyal becerilerini yüzme antrenmanları sayesinde geliştiren Yunus Emre, bu yaz ise karate kursuna devam ediyor.

Yunus Emre Soyal, AA muhabirine, karate kursuna severek katıldığını söyledi.

Antrenörlerle, arkadaşlarıyla iyi anlaştığını belirten Yunus Emre, "Karateyi ve sporu çok seviyorum. Buraya gelmekten keyif alıyorum." dedi.

Baba Alparslan Soyal ise oğlunun karate kursunda çok mutlu olduğunu, bunun çevresiyle uyum yakalamasında büyük bir rolü olduğunu anlattı.

Oğlunun ayrıca yüzme kursuna 3 yıldır devam ettiğini belirten Soyal, "Aşırı hareketli bir çocuk. Haftanın 5 günü sporla uğraşıyor. Onunla olabildiğince fazla sosyal aktivite yapmaya çalışıyoruz. Karate, oğlumuzun fiziksel gelişimine pozitif anlamda bir katkı sağladı. Biz zaten bu kursa bunun için getirdik. Yunus Emre gibi çocuklar aşırı duygusal, iyi niyetli oldukları için dışarıdan gelebilecek kötü etmenlere karşı kendilerini korumaları gerekiyor. Bunun için karate eğitim almasını önemsiyoruz." diye konuştu.

Anne Canan Soyal, spor kurslarının çocukların hayata hazırlanması için önemli olduğunu dile getirerek, oğlunun eskisi gibi çekingen olmadığını ifade etti.

Özel gereksinimli çocukların ebeveynlerine kurs çağrısı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli karate antrenörü Mehmet Sami Togay da sınıfında eğitim verdiği 35 öğrenciden birinin Yunus Emre olduğunu belirtti.

Otizmli çocuklarla çalışan antrenörlerin dikkatli davranması halinde sporu sevdirebileceklerini vurgulayan Togay, şunları kaydetti:

"Yunus Emre, sporla uğraşan diğer çocuklara göre daha çok ilgi bekliyor. Biz de bunu bildiğimiz için onu 'Yapabilirsin, iyi gidiyorsun' diye teşvik ediyoruz. Onların daha çok ilgiye ihtiyacı oluyor. Onlar için sevilmek çok önemli. Diğer çocuklara bakarak o da disiplinli olmayı öğrendi. Şimdi her çocuk gibi gayet iyi çalışıyor. Yunus Emre kursu diğer çocuklarla başa baş götürüyor. Biz onun burada olmasından çok memnunuz, ailesi de öyle. Kendisi buraya severek geliyor. Veliler özel gereksinimli çocuklarını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü salonlarına getirsinler, evde tutmasınlar. Biz onlar için varız, devletin imkanları onlar için var, başımızın üzerinde yerleri var. Bizler devletin imkanlarını çocuklarımıza vererek elimizden geldiği kadar sporcu yetiştirmeye çalışıyoruz."

Kaynak: AA

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